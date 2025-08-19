A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros

Para muchas personas vivir cerca del mar es todo un sueño: no se trata solo de tener la playa a un paso para las vacaciones, sino de disfrutar todo el año de la calma, del sonido de las olas y de la brisa del mar. Para mucha gente este escenario es sinónimo de paz y un refugio donde escapar del estrés de la ciudad y mejorar la calidad de vida de forma notable.

El problema suele estar en el precio: comprar una vivienda en primera o segunda línea de costa en España se ha convertido en algo prohibitivo. En la propia Región de Murcia lo vemos en lugares como La Manga o Cabo de Palos, donde el coste de los pisos y chalets está lejos del bolsillo medio, al igual que en otras zonas más turísticas del litoral mediterráneo donde los precios se han disparado en los últimos años.

Sin embargo en la Región de Murcia se da una circunstancia especial: la degradación ambiental del Mar Menor, junto con episodios de fuertes lluvias y DANAs que afectan a la zona, han hecho que el mercado inmobiliario no haya seguido la misma tendencia que en otros destinos de playa. Eso se traduce en que hoy todavía se pueden encontrar inmuebles mucho más asequibles que en otras localidades costeras.

Uno de estos enclaves es Los Nietos: una pequeña pedanía de Cartagena situada en la orilla sudoeste del Mar Menor. A apenas 24 kilómetros de la ciudad este núcleo urbano combina tranquilidad, servicios básicos y sobre todo la cercanía al mar.

Sus dos playas principales son la Lengua de la Vaca y la del Arenal, están separadas por el club náutico, lo que refuerza el carácter marinero del lugar. Con poco más de 1.300 habitantes, es un pueblo pequeño donde se respira calma, ideal tanto para pasar temporadas de descanso como para establecer una residencia permanente.

Casas por menos de 90.000 € a pie de playa

Un vistazo rápido al portal Idealista muestra que, a día de hoy, hay una gran oferta de viviendas en Los Nietos por debajo de los 90.000 euros: en total aparecen más de veinte anuncios activos, con precios que van desde los 49.688 € hasta los 89.500 €.

En este rango de precios se puede encontrar desde pequeños bungalows a pie de playa por menos de 50.000 € hasta apartamentos listos para entrar a vivir con vistas al mar en torno a los 63.000 €. También hay pisos de 3 dormitorios, muchos de ellos en planta baja o primera planta sin ascensor, que se mueven entre los 64.000 y los 80.000 €. Incluso aparecen chalets adosados o dúplex a escasos metros de la arena con precios en torno a los 70.000 €.

La mayoría de los inmuebles rondan entre 60 y 100 metros cuadrados, con distribuciones de dos o tres habitaciones, patios o terrazas y en algunos casos garaje incluido.