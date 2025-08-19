Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»

El sistema de educación pública en España siempre ha sido visto como uno de los pilares del estado de bienestar. Por un lado garantiza que todos los niños y jóvenes puedan acceder a una enseñanza gratuita y de calidad, sin importar su origen social o económico.

Esto actúa como una palanca de ascenso social, reduciendo desigualdades que, de otra manera, se perpetuarían generación tras generación. Y por otro se trata de una estrategia de país: formar mano de obra cualificada que permita a las empresas competir mejor, innovar y abrirse camino en sectores punteros.

Pero claro que exista ese marco no significa que no haya que revisar nada: el modelo educativo necesita ajustes cada cierto tiempo. La sociedad cambia, el mercado de trabajo también, y las formas en las que aprenden los chavales hoy no son las mismas que hace veinte años.

En este contexto la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) publicaba hace poco un informe financiado por la Unión Europea: Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano. Y entre las medidas planteadas, una de las que más ruido puede generar tiene que ver con los horarios escolares.

La propuesta que reabre un debate incómodo: el horario escolar

El informe señala con claridad que «muchos centros funcionan con un horario intensivo y centrado en las mañanas». Y esto tiene una consecuencia inmediata: alrededor del 47% de las familias se ven obligadas a pagar actividades extraescolares por las tardes, la mayoría relacionadas con clases de refuerzo académico, música o deportes. Un gasto que para muchas familias de ingresos bajos se convierte en una carga casi insostenible.

Lo que plantea la OCDE es recuperar un esquema más parecido a la jornada partida: clases por la mañana, un descanso al mediodía, y vuelta al colegio por la tarde. De esta forma la carga lectiva no se concentra en unas pocas horas, se abren espacios para actividades de refuerzo y, sobre todo, se evitan desigualdades derivadas de la capacidad económica de cada hogar.

Por qué cambiar lo que ya existe

La pregunta que se hacen muchos padres y madres es lógica: si ya estamos adaptados al horario continuo, ¿por qué moverlo todo? La OCDE argumenta varias razones.

Primero porque repartir mejor los tiempos de clase mejora el rendimiento académico. No se trata solo de enseñar más, sino de enseñar en mejores condiciones: con descansos adecuados, comidas ordenadas y menos sobrecarga por la mañana.

Segundo porque la ampliación del horario dentro del centro escolar ayuda a reducir el abandono temprano. Estar más tiempo en un entorno educativo, con tutores y actividades dirigidas, disminuye el riesgo de desconexión o desmotivación, algo que en España sigue siendo un problema serio.

Y tercero porque fomenta la cohesión social. Si todos los niños pueden quedarse en el colegio por la tarde para hacer deberes, practicar deporte o aprender música, se reducen las diferencias entre quienes tienen dinero para pagar actividades extraescolares y quienes no.

Pero ¿qué significa esto para las familias?

El conflicto llega cuando para muchas familias, el horario intensivo es precisamente lo que permite cuadrar la conciliación con el trabajo. Entrar pronto y salir temprano encaja con rutinas laborales en sectores como el comercio o la hostelería y supone que al cambiarlo habría que reorganizarlo todo.

Además no es un cambio gratuito y la propia OCDE advierte que, para llevarlo a cabo, haría falta contratar a más profesorado, reforzar el servicio de comedor y ampliar la oferta de actividades dentro del propio centro. Es decir: más inversión pública.

Mirando a Europa: ¿qué hacen otros países?

El informe también recuerda que países como Dinamarca o Portugal ya aplican sistemas de jornada completa y flexible. Allí los colegios funcionan mañana y tarde, y dentro del horario lectivo se incluyen actividades extraescolares, deportivas o culturales. Es decir, que no se deja ese peso en manos de las familias.