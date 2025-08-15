Sergio Frutos, dietista murciano: «Si piensas que los helados engordan, no conoces estos seis: menos de cincuenta calorías»

Por falta de tiempo o dinero en muchas ocasiones tomamos decisiones precipitadas con nuestra alimentación como eliminar ciertos alimentos (como los helados) de la dieta. Esto se convierte en una especie de atajo rápido para “cuidarnos”, aunque a menudo lo hagamos sin información adecuada. Pensamos que engordan, que no se pueden consumir en una dieta equilibrada o que están prohibidos si queremos perder grasa. Pero la realidad es que más que prohibir, lo que necesitamos es aprender a elegir y para eso el asesoramiento de un profesional marca la diferencia.

En este sentido las publicaciones divulgativas en redes sociales, como las que hace el dietista murciano Sergio Frutos, son un recurso valioso no solo por cómo ayudan a desmontar mitos y falsas creencias muy arraigadas, sino también porque nos enseñan a optimizar el contenido que consumimos online y, por extensión, a mejorar nuestros propios hábitos. Porque aprender a comer bien no es solo leer etiquetas o contar calorías: también implica cuestionarse lo que siempre nos dijeron y entender qué nos hace bien de verdad.

En verano estas preocupaciones se acentúan, a pesar de que cada vez somos más conscientes de que todos los cuerpos son válidos y de que los estándares impuestos por redes sociales y publicidad son, en muchos casos, inalcanzables e indeseables, lo cierto es que aún queda mucho por recorrer. Muchas personas sienten auténtica ansiedad cuando se acerca la época del calor, los bañadores y los cuerpos al descubierto

Uno de los grandes placeres del verano, los helados, tiene muy mala prensa: Se asocian con el exceso, con el capricho, con “salirte de la dieta” y, en definitiva, con engordar. En este marco Frutos lanza la pregunta “¿Quién dijo que no se podía comer helado y conseguir tus objetivos?” para después recopilar seis opciones de helados con menos de cincuenta calorías que, en sus palabras, “podrás comer cuando quieras sin que afecte a tu proceso de pérdida de grasa”.

Entre sus recomendaciones menciona unos Danonino de fresa y plátano que olo tienen treinta calorías por polo: “Muy poca gente los conoce y aunque estén destinados a un público infantil, la verdad que están bastante bien”. También incluye polos de açaí, “muy bajos en azúcares”, que además “te puedes aprovechar de todas sus propiedades antioxidantes”. En la lista no podían faltar los helados proteicos del Lidl aunque advierte: “si te los comes con cuchara, te acabarás comiendo toda la tarrina. Mejor prepárate un helado tipo corte con un par de obleas”.

En cuanto a alternativas más refrescantes Frutos también habla de los Calipo Bear, que solo tienen veintitrés calorías. Eso sí avisa que “como eran bastante caros, decidí hacerlos en casa. Es tan fácil como triturar tu fruta favorita con un poco de agua y al congelador”. Menciona también unos polos de fruta y verdura que ya había analizado en un vídeo anterior: “un clásico de mi perfil, estos polos de fruta y verdura en el Día, que ya los analicé en mi último vídeo y con solo tres calorías”. Finalmente recuerda los míticos polos flash, conocidos también como Polines, Chupi Chupi o Frigorosina.

En los comentarios de la publicación además Frutos facilita dónde se pueden comprar estos productos: “1. Heladino (Alcampo, E.Lecrec, Menorquina) 2. Polos Açaí (Alcampo) 3. Tarrina High Protein (Lidl) 4. Calipo Bear (Carrefour) 5. Polo Fruta y Verdura (Día) 6. Polo Flash (Día, Alcampo, Consum)”.