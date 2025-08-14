La playa más rara de España se encuentra en Murcia: "Formaciones amarillentas alucinates y cuevas dentro"

Aunque no sea el primer destino que la mayoría tiene en mente cuando se plantea sus vacaciones, la Región de Murcia es una localización cada vez más atractiva para pasar unos días de descanso: la costa murciana ofrece un amplio rango de paisajes naturales para visitar, entre los que se encuentran algunas de las mejores playas de España.

No ya solo por intentar buscar un buen baño en aguas cristalinas, sino también por el hecho de disfrutar de un entorno único por su valor geológico y paisajístico. En estea sentido uno de los rincones que más está llamando la atención es el que propone el creador de contenido @viajeroaratos, que ha compartido en redes su visita a la que califica como “la playa más rara de España” y que, según él, está en Murcia.

El viajero describe el lugar como una playa con “formaciones amarillentas alucinantes y cuevas dentro de estas”. Un paisaje que, a primera vista, parece sacado “de otro planeta”, rodeado de acantilados y con aguas que invitan al baño.

Sin embargo la publicación ha generado un intenso debate entre los usuarios. Muchos aseguran que la playa no es de Murcia, sino de Almería. Comentarios como “pertenece a Almería!!!!!!!” o “esa playa es de Almería” se repiten con insistencia. Otros apuntan que la ubicación exacta es más compleja: “la playa de Los Cocedores está entre Pulpi y Águilas, pero pertenece al término municipal de Pulpi” o “La Carolina y Los Cocedores están pegadas, pero la primera es de Murcia y la segunda de Almería”.

Incluso hay quien señala matices históricos: “y no son formaciones, son como casetas que hicieron los antiguos pescadores”, apunta un usuario.

Lo cierto es que la Playa de Los Cocedores, nombre real de este paraje, se sitúa en el límite entre el municipio murciano de Águilas y el almeriense de Pulpí. De ahí que surjan estos “pleitos amistosos” sobre su pertenencia. Lo que no se discute es su singular belleza, que la convierte en un destino de interés tanto para turistas como para amantes de la fotografía y la geología.