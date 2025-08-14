Pepe Buitrago, cabañuelo: «Este verano veremos entre tres y cuatro olas de calor»

España está ardiendo en una ola de incendios sin control está arrasando zonas desde Castilla y León, Galicia o Extremadura. El fuego se propaga a un ritmo que deja sin aliento, lo que se suma a un verano donde ya llevamos más de 1.500 muertes atribuibles al calor, según estimaciones oficiales.

Ante esta manifestación sin precedentes de la emergencia climática, la preocupación por el tiempo y su impacto en nuestras vidas es cada vez más sensible. No se trata solo de pérdidas materiales, sino también de las humanas, que son irreparables. Y aunque es imprescindible adoptar medidas colectivas desde la política para frenar el cambio climático, también hay mucho que hacer en lo individual: hidratarse, protegerse del sol, organizar horarios de trabajo y actividad para evitar las horas críticas.

Por supuesto la información fiable es clave y tanto la Agencia Estatal de Meteorología como otras instituciones públicas mantienen canales oficiales para avisos, pronósticos y alertas. Consultarlos de forma habitual es una de las formas más sencillas de protegernos y anticiparnos.

La predicción del Cabañuelo de Mula para el verano

Pero junto a la ciencia moderna y sus satélites, persiste una tradición rural que, generación tras generación, ha mantenido vivo un método ancestral de predicción del tiempo: las cabañuelas. Entre quienes practican este arte destaca Pepe Buitrago Gutiérrez, más conocido como

Nacido en 1953 en Cagitán, pedanía de Mula (Murcia), creció “en una familia bastante numerosa, y desde temprana edad, colabora en las tareas de labranza, recolección de cosecha y pastoreo”. Ese contacto directo con la naturaleza y “el aprendizaje transmitido por sus antecesores” despertó en él un interés por “los elementos y símbolos” del cielo y la tierra. Desde su primera predicción pública en 1975, ha viajado, trabajado en múltiples oficios y se ha convertido en una referencia de este saber tradicional. Hoy transmite su conocimiento a su nieto de 10 años, David Rodenas Buitrago, “el cabañuelo más joven de España”.

Pepe acaba de publicar sus cabañuelas para el ciclo septiembre 2025 – julio 2026, elaboradas “con rigor ancestral, sin tecnología y con un ojo entrenado que rara vez acierta en la lotería, pero que con el tiempo siempre acaba diciendo ‘ya lo dije yo’”.

Para este verano, Buitrago asegura que “la primera ola de calor llegó puntual después de San Juan” y que veremos “entre tres y cuatro olas” en total:

Una ya en curso entre finales de junio y principios de julio.

Dos más en julio, “bien marcadas, aunque menos extremas que las de años anteriores”.

Un episodio especial en agosto, entre el 9 y el 11, que podría “acercarse o incluso superar récords recientes en zonas del sur y centro peninsular”.

En cuanto a Murcia, predice que sufrirá “temperaturas muy altas, aunque creo que no batirá máximos históricos, estando entre 39 y 40º”, algo que sí podría pasar en otras regiones.

Su mensaje es claro: “Estos avisos no nacen del azar ni de una pantalla de ordenador. Son el resultado de señales recogidas… y del lenguaje que la naturaleza lleva siglos hablándonos”. Y concluye con la frase que condensa toda una vida mirando al cielo: “La Tierra rara vez se equivoca… y yo sigo aquí para escucharla y contarlo”.