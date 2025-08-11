Estas son las playas del Mar Menor donde puedes comprar casas por menos de 80.000 euros

Tener una casa en la playa es el sueño de muchos. Ya sea para disfrutar de unas vacaciones interminables, pasar el verano o, incluso, vivir todo el año rodeado de mar y naturaleza, la idea de tener tu propio refugio junto al agua es una meta deseada por miles de personas.

Sin duda el Mar Menor con su calma y belleza natural, es uno de los destinos más atractivos para conseguirlo. Pero en los últimos años, el mercado inmobiliario en la zona ha experimentado cambios significativos.

El impacto de la degradación medioambiental en los precios de la vivienda

El Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, ha sufrido una fuerte presión ambiental en las últimas décadas. La sobreexplotación agrícola, especialmente la expansión del regadío, y el desarrollo urbano en las últimas décadas han provocado una serie de alteraciones en su ecosistema. Este deterioro ha afectado a la calidad de sus aguas y, por ende, a la biodiversidad local. A lo largo de los años los eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, han incrementado esta problemática.

Según el Banco de España, la degradación ecológica del Mar Menor ha tenido un impacto directo en el mercado inmobiliario de la zona. En particular el episodio de proliferación de algas nocivas que ocurrió en 2015 marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, la percepción del público sobre la laguna y su entorno cambió drásticamente, lo que se reflejó en el estancamiento de los precios de la vivienda.

Mientras que en otras zonas cercanas, como el sur de Alicante, los precios de las viviendas crecieron un 43% en los años siguientes, en el Mar Menor los valores de los inmuebles no solo dejaron de subir, sino que se estancaron. El Banco de España estima que las pérdidas totales en el valor de las propiedades en la zona superan los 4.000 millones de euros.

Riesgo de inundación

Además de los retos medioambientales que enfrenta el Mar Menor, la región también se ve expuesta a un riesgo creciente de inundaciones, especialmente en las localidades cercanas a la costa. En la última década varias catástrofes relacionadas con inundaciones han afectado gravemente a diferentes áreas, particularmente a Los Alcázares, una de las localidades más vulnerables.

Los mapas del Ministerio de Medio Ambiente revelan que diversas vías de agua convergen hacia la laguna salada, con la AP-7 actuando como una barrera artificial en algunos puntos cercanos. Sin embargo, gran parte de los núcleos urbanos de El Mojón, San Pedro del Pinatar, Santiago de la Ribera o Bahía Bella están en zonas susceptibles a estas inundaciones.

Playas del Mar Menor donde puedes encontrar casas por menos de 80.000 euros

A pesar de los desafíos que enfrenta el Mar Menor, hay buenas noticias para quienes buscan una vivienda económica en la zona. Según el portal inmobiliario Idealista, todavía es posible encontrar propiedades en algunas playas del Mar Menor por menos de 80.000 euros. A continuación te contamos qué playas son estas y qué tipo de propiedades se pueden encontrar en ellas.

Lo Pagán

Lo Pagán, situado en el municipio de San Pedro del Pinatar, es una de las zonas más buscadas por aquellos que desean vivir cerca del Mar Menor. Esta playa, que destaca por su ambiente relajado y su proximidad a varios servicios, es ideal para aquellos que buscan una segunda residencia o una inversión a largo plazo.

En Idealista, se pueden encontrar pisos desde los 63.000 euros hasta los 79.990 euros. Las propiedades varían entre apartamentos de una o dos habitaciones, con tamaños que rondan los 40 y 70 m². Estos pisos suelen estar bien ubicados, algunos a solo unos metros de la playa, y muchos cuentan con aire acondicionado, solarium privado y vistas al mar.

Los Alcázares

Otra de las playas más populares del Mar Menor es Los Alcázares, conocida por su ambiente tranquilo y su hermoso litoral. Esta zona ha sido un destino habitual tanto para turistas como para residentes, gracias a sus excelentes conexiones y servicios.

Según los datos de Idealista en Los Alcázares también es posible encontrar viviendas entre los 60.000 euros y los 80.000 euros. Los apartamentos en venta en esta área suelen ser de una o dos habitaciones, con tamaños que oscilan entre los 40 m² y los 80 m². Algunos de estos pisos incluso incluyen un garaje, lo que es un valor añadido en una zona tan demandada.

La Manga del Mar Menor

La Manga del Mar Menor, conocida por su particular geografía que la convierte en una franja de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo, es otra de las zonas donde se pueden encontrar propiedades a precios razonables.

En Idealista se pueden hallar viviendas en La Manga por precios entre 64.000 euros y 80.000 euros. Estas viviendas, generalmente en forma de estudios o apartamentos de una habitación, se encuentran en zonas tranquilas, cerca de las playas y con vistas al mar. Muchos de estos inmuebles están en urbanizaciones con piscina y otras comodidades, lo que los convierte en una opción atractiva para los compradores que buscan una segunda residencia.

Los Nietos

El mercado inmobiliario en Los Nietos, aunque más modesto que en otras zonas del Mar Menor, sigue siendo una opción interesante para quienes buscan propiedades asequibles cerca del mar. Con viviendas que se pueden encontrar entre los 60.000 euros y los 80.000 euros, la localidad ofrece pisos de diferentes tamaños y características, perfectos tanto para vivir durante todo el año como para quienes deseen tener una segunda residencia cerca de las aguas del Mar Menor