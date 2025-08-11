Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: "Hablamos de un cambio importante"

El calor aprieta en estas jornadas de pleno agosto. Un año más, nos encontramos en los días más cálidos del año, mientras que el verano avanza incesante, con la estación otoñal al final de una larga recta que cada año se amplía un poco más por culpa del cambio climático.

Aunque el calor en verano es lo normal, lo cierto es que la actual ola de calor está dejando registros verdaderamente altos en muchos puntos de toda la geografía española. Un caro ejemplo son los 42,5 grados que se registraron en Córdoba, aunque el límite de los 42 se superó en otras poblaciones como Ávila, Jaén, Toledo o Huesca.

Esta situación, sin embargo, llegará un momento en el que terminará y dejará paso a unos baremos mucho menos extremos. Así lo asegura el joven meteorólogo burgalés, Jorge Rey, quien es un perfil conocido en las redes sociales gracias a su método tradicional de advertir del tiempo, a través de las cabañuelas.

¿Lloverá la próxima semana en España?

Así, apunta que mientras que este fin de semana ha estado marcado plenamente por las temperaturas muy altas de nuevo, el tiempo puede empezar a cambiar a partir de la siguiente, cuando los chubascos pueden empezar a hacer acto de presencia y los termómetros no subirán tanto.

"Esperamos que el próximo fin de semana tengamos un descenso de las temperaturas", asegura el joven, aunque también advierte que el sofoco puede aumentar en "zonas del valle del Guadalquivir". En el Cantábrico, en cambio, "refrescaría" a partir del viernes 15 de agosto, aunque no significa que tenga que hacer frío, sino que la temperatura se quedaría en los 25 grados.

Será a partir del día 20 cuando se espera "la llegada de tormentas e inestabilidad", una situación que empezaría a darse a partir de este mismo fin de semana, de manera puntual, en zonas del Pirineo o el Sistema Ibérico.

"El lunes la inestabilidad irá a más y será el martes 12 de agosto cuando esas tormentas lleguen de forma más importante a esos puntos de Castilla y León y zonas del Sistema Ibérico, en ciudades como Cuenca o Teruel", indica, "así también como en el norte de Aragón y Catalunya", apunta Jorge Rey.

Así, aunque "hablamos de un cambio importante", el calor rebajará a partir del "20 o 21 de agosto", pero el cambio de tiempo empezaría en pocos días, siempre según las previsiones del meteorólogo burgalés.