El cardiólogo murciano José Abellán sorprende al explicar lo que ir a la playa le hace a tu cuerpo: "No somos conscientes"

Los beneficios de estar al aire libre, descanasar o paser por la playa parecen aceptados por todos, pero no sabemos hasta que punto estos detalles pueden marcar la diferencia en la vida de las personas. El cardiologo murciano José Abellán ha aprovechado sus vacaciones en la playa para hacer divulgación y concienciar a sus seguidores de los beneficios que tiene para el corazón, y para la salud en general, el ir a la playa. “Como cardiólogo, muchas veces siento que no somos conscientes del potencial que tiene pasar tiempo al aire libre y en conexión con la naturaleza”, señala.

“Pasar tiempo al aire libre, exponernos al sol con cautela y coherencia y disfrutar de la naturaleza parece beneficiar tu sistema cardiovascular”, asegura el cardiólogo. Según explica, "los estudios sí que nos dan conclusiones importantes", asegura. Pasar esos ratos al aire libre “disminuye los niveles de cortisol y la frecuencia cardíaca, hay mejoras en la presión arterial, un aumento en los niveles de vitamina D y una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca”, añade.

Los beneficios

Menores niveles de cortisol.

Menos frecuencia cardiaca y más variabilidad de la frecuencia cardiaca.

Mejoras en la presión arterial.

Mayores niveles de vitamina D.

Mejores indicadores de estrés.

"Cuando te expones al sol sintetizas vitamina D, que optimiza el funcionamiento de tu sistema inmune y cardiovascular. Pero es que además tu piel es un almacén de óxido nítrico y este se libera con la exposición al sol, mejorando tu presión arterial y tu circulación. Y no te estoy hablando de tomar el sol una hora a las 2 de la tarde, no", insiste el experto.

"En primavera y otoño, por ejemplo, con brazos y piernas descubiertos, unos 20 minutos al día en horas no centrales es suficiente", indica Abellán.

"Hay un equilibrio entre el riesgo de cáncer y los beneficios. Ya sabes, posiblemente el éxito está en que dejes entrar un poco de sol a tu corazón", señala.