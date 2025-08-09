José Abellán, cardiólogo, explica los tres errores que dañan el corazón sin que nos demos cuenta: "No nos enseñan todo esto"

Alrededor del 80% de las muertes por problemas cardiovasculares son prevenibles. Según el INE, en 2024 se produjeron 455.000 muertes en España por problemas cardiovasculares. Esto se traduce en cientos de miles de muertes que podrían evitarse con un estilo de vida más saludable. El cardiólogo José Abellán afirma que hay desconocimiento y poca conciencia sobre el tema: "No nos educan en cuidar nuestra salud. Vemos la muerte como algo lejano que no priorizamos". El cardiólogo señala que los problemas relacionados con el corazón aparecen a edades avanzadas debido a los hábitos que se han repetido durante años, pero la mayoría de las personas se preocupa únicamente cuando las cardiopatías se manifiestan. Haya o no problemas de salud, las personas deben mantener un estilo de vida adecuado para protegerse a largo plazo. Aunque algunos hábitos perjudiciales no son tan conocidos por la población general.

Tres errores que pasan inadvertidos

El consumo excesivo de huevos. Estos productos poseen un alto contenido en colesterol “malo” (LDL). Tres huevos al día o 21 huevos a la semana es un cantidad elevada y conviene disminuirla: uno o dos al día. “¿Los huevos aumentan el riesgo de sufrir un infarto? Todos los estudios dicen que sí”, afirma Abellán. Aunque para él, todo depende del estilo de vida. Unos hábitos saludables permiten un mayor consumo de productos con colesterol alto, como los huevos.

Bajar de peso sin control. El cardiólogo explica que una alimentación baja en calorías normalmente conlleva una reducción de los triglicéridos en sangre y un aumento del colesterol LDL. En concreto, señala la dieta cetogénica o keto: “Desde el punto de vista cardiovascular, no la podemos defender”. Para personas que padezcan diabetes (controlada y bajo supervisión médica) o problemas de obesidad, puede resultar efectiva a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo ha demostrado no ser recomendable por la mayor incidencia de infartos.

Una forma reducir el colesterol en el cuerpo son los productos que se publicitan como eficaces para combatir el colesterol, como los yogures. Estos contienen esteroles vegetales, que son similares al colesterol LDL y compiten en el intestino delgado por su absorción.

La predominancia de los productos de origen animal en la dieta. No sólo los huevos suponen un riesgo. “Cuantos menos productos de origen animal haya en tu dieta, menor riesgo de sufrir un evento cardiovascular en el futuro”, asegura Abellán. Según el cardiólogo, las personas deben priorizar legumbres, verduras, fruta, con pescado alguna vez a la semana y carne blanca cada dos. En general, es mejor evitar la carne roja: su consumo está vinculado a enfermedades cardíacas en la vejez.

Un estilo de vida perjudicial

Además de los tres hábitos dañinos para la salud cardiovascular que pasan inadvertidos, Abellán advierte sobre los riesgos para la salud que conoce la mayoría de la población:

Tabaco : Según el cardiólogo, "es el peor hábito" para el corazón. La mayoría de sus pacientes fuman, ya que el tabaco aumenta considrablemente la probabilidad de sufrir un infarto.

: Según el cardiólogo, para el corazón. La mayoría de sus pacientes fuman, ya que el tabaco aumenta considrablemente la probabilidad de sufrir un infarto. Drogas : Son incluso más nocivas que el tabaco , aunque no se tienen en cuenta por su escasa prevalencia. En personas jóvenes, un infarto suele estar relacinado con el consumo de estupefacientes. Abellán explica que, por esta razón, cada vez ingresa un paciente joven por infarto se solicita un análisis toxicológico.

: Son incluso , aunque no se tienen en cuenta por su escasa prevalencia. En personas jóvenes, un infarto suele estar relacinado con el consumo de estupefacientes. Abellán explica que, por esta razón, cada vez ingresa un paciente joven por infarto se solicita un análisis toxicológico. Comida basura: Los ultraprocesados no son tan perjudiciales como el tabaco, pero a largo plazo también pueden generar problemas.

Los ultraprocesados no son tan perjudiciales como el tabaco, pero a largo plazo también pueden generar problemas. Alcohol : Un consumo moderado y habitual de bebidas alcohólicas supone un riesgo. Abellán explica que tomar vino de forma regular protege frente al infarto, pero al mismo tiempo provoca insuficienci cardíaca, arritmia o cáncer.

: Un consumo moderado y habitual de bebidas alcohólicas supone un riesgo. Abellán explica que tomar vino de forma regular protege frente al infarto, pero al mismo tiempo provoca insuficienci cardíaca, arritmia o cáncer. Estrés: Las personas están adaptadas para ser capaces gestionar el estrés agudo y de corta duración, pero no tanto el crónico. Según el cardiólogo, la ansiedad es menos perjudicial que la comida basura o el tabaco, pero la equipara a la falta de descanso o al sedentarismo.

Muchos de estos hábitos conducen al sobrepeso, lo que dilata la grasa del corazón y dificulta su correcto funcionamiento. Sin embargo, los problemas de salud cardiovascular son multifactoriales en la mayoría de los casos y no responden a una sola causa. No por beber una copa de vino al día o tomar unos huevos de más necesariamente se sufrirá un infarto. Según Abellán, el ser humano es un organismo complejo donde todo influye en todo, y lo más conveniente es cuidar el estilo de vida general y tener en cuenta todos los hábitos conjuntamente, en lugar de enfocarse en uno solo.