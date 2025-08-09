Aurelio Rojas, cardiólogo: "Este es el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan pueden tener un infarto"

Un paciente de 41 años acudió a la consulta del cardiólogo Aurelio Rojas tras sufrir un infarto. Sus niveles de colesterol eran normales, hacía deporte y llevaba una vida saludable y, sin embargo, se había visto afectado por esta problemática. El motivo, una partícula hereditaria que la mayoría de la población desconoce.

"La ciencia ha descubierto recientemente el motivo por el que personas jóvenes que se cuidan o, incluso, hacen deporte, tienen un infarto. Se llama lipoproteína A y casi nadie sabe que la tiene alta", ha señalado al respecto el profesional. Tal y como ha explicado, esta partícula viene en los genes, como también ocurre con el colesterol LDL, es decir, "el malo".

Sin embargo, la lipoproteína A es "mucho más peligrosa" que el colesterol, ya que es "tremendamente proinflamatorio y procoagulante de la sangre", lo que puede acarrear graves problemas para la salud. Para poder detectarla, únicamente es necesario realizar una analítica de sangre para la que se debe pedir específicamente este valor. "Y solo hace falta hacerlo una vez en la vida", ha afirmado el cardiólogo malagueño.

El cardiólogo explica la causa por la que jóvenes que se cuidan sufren infartos

"La mala noticia es que, si la tienes alta, a día de hoy todavía no tenemos tratamiento", ha añadido. Pero esto no significa que no se pueda hacer nada para mejorar estos valores o reducir el riesgo de infartos, sino que es posible atajar esta situación controlando los factores "proinflamantorio".

Por ello, Rojas ha aconsejado a los pacientes que se encuentren afectados por esta realidad que eliminen los azúcares y los productos ultraprocesados de su dieta, así como el consumo de tabaco. "Y controla muy bien ese exceso de peso", ha matizado sobre la necesidad de mantener un estilo de vida saludable y activo para mejorar estos factores.

Cómo reducir el riesgo de infarto a pesar de tener esta partícula alta

De igual modo, el profesional ha aconsejado una serie de medidas preventivas, como tomar Omega 3, ya que reduce la inflamación y los posibles eventos cardiovasculares; realizar entrenamiento de fuerza y alta intensidad, al mejorar la función endotelial y reducir riesgo vascular; y seguir una dieta antiinflamatoria rica en polifenoles, presentes en alimentos como el cacao puro, los frutos rojos, el aceite de oliva, la cúrcuma, el ajo o el té verde.

Además, para los casos de mayor riesgo, el cardiólogo ha indicado que los médicos pueden utilizar diversos tratamientos que, aunque no sean específicos para esta partícula, sí pueden mejorar sus efectos o riesgos, como las estatinas o los inhibidores de PCSK9. "No solo se trata de cuidarte, sino también de saber dónde hay que mirar. Así que pide que te midan la lipoproteína A, sobre todo si tienes antecedentes en tu familia", ha añadido.