De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia

Uno de los grandes placeres de la gastronomía murciana (y quizá también uno de los más celebrados en cualquier mesa frente al mar) es el arroz. Hay tantas formas de prepararlo como cocineros en la Región, pero si hay un plato que brilla con luz propia en el levante español, ese es sin duda el arroz con bogavante. Y es que este manjar marino se ha convertido en una de las joyas de la corona de la cocina murciana más costera.

Antes de entrar en materia es importante hacer una distinción clave que muchos pasan por alto: la diferencia hay entre una paella y un arroz caldoso de bogavante. Aunque los pueden llevar los mismos ingredientes (arroz, bogavante y un buen fondo de mariscos), la textura y la técnica cambian por completo.

La paella de bogavante, como cualquier otra paella, es un plato seco: se cocina en una paellera amplia y baja, con una cantidad justa de caldo que debe evaporarse por completo durante la cocción. El arroz queda suelto, impregnado de sabor, y si se hace bien, con su correspondiente socarrat esa capa crujiente y dorada en el fondo que tanto nos gusta rascar con la cuchara.

En cambio el arroz caldoso de bogavante se cocina en una cazuela más honda, con mayor cantidad de caldo, buscando una textura más cremosa y melosa, casi como un guiso. Aquí el caldo no se evapora del todo; se queda para comerse a cucharadas, y es tan importante como el propio arroz.

Así se prepara una paella de bogavante, según La Cocina de Ángel

Uno de los cocineros que más visibilidad ha dado a este plato en redes es Ángel G, del canal La Cocina de Ángel. Su receta casera para una paella de bogavante combina sencillez y sabor, sin artificios y con producto fresco, tal como manda la tradición.

El secreto, según él, está en hacer un caldo con las cabezas del bogavante bien sofritas y un poco de su propio sofrito casero. A esto se le añade arroz de Calasparra, tomate natural bien reducido y un punto justo de sal. El bogavante se abre y se marca por separado, y luego se incorpora al arroz casi al final, cuando ya ha soltado todo su jugo y el caldo está al mínimo. El resultado: un arroz suelto, lleno de sabor a mar y con el bogavante como protagonista indiscutible.

Los 5 restaurantes de la Costa Cálida que bordan el arroz y bogavante

La Región de Murcia, con su litoral que va desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, es un auténtico paraíso del arroz con bogavante. Aunque hay decenas de restaurantes donde este plato se cocina con mimo, las opiniones de los propios comensales en plataformas digitales destacan cinco nombres por encima del resto. La selección está basada en la relación entre puntuación media y número total de reseñas y abarca diferentes puntos del litoral murciano para que siempre tengas uno cerca, estés donde estés.

Restaurante El Rubio 360º – San Pedro del Pinatar

Un clásico de la zona con vistas al mar, ideal para quienes buscan marisco fresco y buen arroz. El bogavante aquí se sirve en su punto y con un caldo que saca aplausos.

Restaurante Venezuela – Lo Pagan

Ambiente refinado y servicio muy cuidado. Aquí el arroz con bogavante es una experiencia completa. Según los clientes, la calidad del marisco y la intensidad del caldo hacen que destaque por encima de otros en la zona norte del litoral.

Restaurante Ramón – Los Alcázares

Muy frecuentado por locales, lo cual ya es una buena señal. Su arroz murciano es de referencia, pero el de bogavante tiene muchos seguidores fieles. Asegúrate de reservar, especialmente en fin de semana.

Restaurante Mares Bravas – Cartagena

Decoración sencilla y sin pretensiones, pero con una terraza con vistas que suma puntos. Sus paellas y mariscos reciben buenas valoraciones, y el arroz con bogavante no se queda atrás.

Restaurante El Tiburón – Águilas

Una terraza mediterránea ideal para disfrutar de un arroz con bogavante frente al mar. Raciones generosas, trato amable y una relación calidad-precio muy valorada por los clientes.