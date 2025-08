Parece un error, pero es real: viviendas 'a pie de playa' desde menos de 60.000 en esta localidad murciana

La situación de la vivienda en España lleva ya varias décadas poniéndose complicada: para muchas familias, encontrar un hogar que puedan pagar y que no esté a horas de distancia de su trabajo se ha convertido en una misión casi imposible. La mayor presión se nota, sobre todo, en las grandes urbes y en las zonas más tensionadas del litoral mediterráneo, donde la demanda supera con creces la oferta.

Por suerte todavía existen rincones donde comprar casa cerca del mar no es un lujo reservado a unos pocos. Y uno de esos lugares se encuentra en la Región de Murcia: Águilas, un municipio costero que, pese a la subida generalizada de precios, todavía ofrece oportunidades por menos de 60.000 euros: una cifra absolutamente impensable en otras localidades con playa.

Águilas, donde aún es posible comprar barato junto al mar

Según datos del portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Águilas en junio de 2025 se sitúa en 1.555 €/m², lo que supone un 0,8 % más que en mayo y un 27,6 % más que hace un año. Aun así, está un 12 % por debajo del máximo histórico que la ciudad alcanzó en marzo de 2008, con 1.767 €/m².

La evolución reciente muestra que el mercado está despertando, pero sigue siendo más asequible que en otras zonas del Mediterráneo. En áreas como el Casco Antiguo el precio medio apenas llega a 1.200 €/m², mientras que en zonas prime como Hornillo supera los 2.500 €/m².

Esta brecha permite que todavía se encuentren auténticas “gangas” en el centro urbano y en barrios cercanos a la costa. Y lo más sorprendente es que algunas de estas propiedades están a menos de cinco minutos andando de la playa.

Viviendas por menos de 60.000 euros: del centro histórico al paseo marítimo

Buceando entre las ofertas de los portales inmobiliarios, salen a la luz viviendas que parecen imposibles para 2025. Por ejemplo un chalet adosado en Calle de la Luna con 48 m², dos dormitorios y un baño a solo cinco minutos de la playa con un precio de salida en subasta de 42.000 euros.

También se puede encontrar un piso en la calle Almería de 70 m² que ofrece tres dormitorios y un baño. Se encuentra a menos de nueve minutos caminando del mar, en buen estado de conservación y sin ascensor y con un precio de 35.000 euros

A tan solo 1 minuto andando de la playa se oferta una casa independiente en Las Delicia con 70 m² construidos, dos habitaciones (una de ellas en cueva), patio y baño. Necesita reforma y no tiene acceso para coche, pero desde la puerta se ve el mar. Su precio de venta es de 58.000 euros.

Otra opción con 72 m² construidos, dos dormitorios y balcón, se trata de un piso en Calle Granada, 2 que se encuentra en una primera planta con ascensor y dispone de aire acondicionado con un precio de salida de 60.000 euros.