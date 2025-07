Alerta sanitaria en Murcia por esta peligrosa forma de cocinar la pizza: "Perfecto para bacterias como Salmonella o Listeria"

Un vídeo viral que muestra cómo preparar una pizza precocinada envasada dejándola al sol, dentro de un vehículo ha generado alarma en las redes sociales en los últimos días especialmente entre los usuarios de TikTok. El objetivo, según el tono del vídeo, es mostrar cómo se derrite el queso, pero los expertos han saltado las alarmas sobre los peligros de este método.

Aunque la intención del vídeo es más bien humorística, los expertos en seguridad alimentaria no se han tomado a la ligera este tipo de prácticas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), los alimentos envasados que se dejan a temperatura ambiente, especialmente bajo el sol, pueden ser un caldo de cultivo perfecto para bacterias peligrosas como la Salmonella o la Listeria.

El riesgo radica en que el calor aumenta la posibilidad de que las bacterias se multipliquen rápidamente. Cuando los alimentos se mantienen en lo que se denomina la "zona de peligro", las bacterias pueden duplicarse en tan solo 20 minutos. De hecho, las autoridades sanitarias como la USDA advierten que los alimentos no deben permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas. Si la temperatura ambiente es superior a los 32ºC, este tiempo se reduce a una hora.

Las pizzas precocinadas, que suelen tener ingredientes como queso, carne procesada y salsa, son particularmente vulnerables a la proliferación bacteriana cuando se dejan a temperaturas cálidas por mucho tiempo.

Los comentarios de los usuarios

El vídeo no solo ha generado inquietud entre expertos, sino que también ha hecho que los usuarios de TikTok se expresen abiertamente sobre los peligros de esta práctica. Algunos comentarios, como el de un usuario que bromeó diciendo: “Comer y 3 meses en el baño!! ”, reflejan la percepción humorística que muchos tienen del vídeo.

Varios comentarios señalan los posibles riesgos de salud al intentar replicar este "truco". Un usuario, por ejemplo, advierte: "No, no son bacterias. Pero ese plástico no está preparado para cocinar en él y probablemente libere guarreridas que absorba el pan".

Otro comentario, algo más alarmista, alertaba sobre el riesgo de consumir esta pizza, diciendo: "Calor insuficiente crea un ambiente perfecto para bacterias como Salmonella o Listeria".