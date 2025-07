Esta doctora de Murcia ha explicado alto y claro qué pasa si duermes después de las 11: "Te pasará en 4 semanas"

Entre el ritmo frenético del día a día, el móvil que no para, las series pendientes en streaming y los mil imprevistos que se cuelan en la rutina, acostarse antes de las once de la noche se ha convertido casi en una rareza. Ya no es solo lo de dormir siete u ocho horas seguidas (que también), sino directamente lograr desconectar a tiempo para meterse en la cama antes de las 23:00. Y claro, lo normaliza todo el mundo: total, si duermes tus horas luego, qué más da a qué hora te acuestes

“No te duermas después de las 11 o esto te pasará en 4 semanas”, afirma sin rodeos en uno de sus vídeos más compartidos.Porque más allá de lo que ya se sabe sobre los efectos de dormir mal (que si el cuerpo no se repara, que si la memoria se resiente, que si engordas sin darte cuenta), la doctora murciana Sara Marín Berbell, experta en microbiota y divulgadora en redes sociales, ha querido explicar con detalle qué ocurre exactamente cuando te duermes después de las once de la noche. Y según ella los efectos no tardan en aparecer:“No te duermas después de las 11 o esto te pasará en 4 semanas”, afirma sin rodeos en uno de sus vídeos más compartidos.

Semana 1: tu cuerpo empieza a sufrir (aunque no lo notes del todo)

Todo empieza con una falsa sensación de que no pasa nada. Pero en realidad, ya desde la primera semana, según explica la doctora, empiezas a notar más cansancio de lo habitual. Y no es solo fatiga: lo que ocurre a nivel interno es que baja la melatonina (la hormona que regula el sueño) y aumenta el cortisol (la hormona del estrés). Este desequilibrio afecta al humor, al descanso y a los antojos. Sí, también a los antojos.

“Te sientes un poco irritable y más cansado cuenta la doctora, y aunque pueda parecer algo puntual, ya es el primer síntoma de que el cuerpo empieza a desajustarse”.

Semana 2: baja la hormona de la juventud

Pasados unos días lo que se altera es más profundo. Dormirse tarde disminuye la hormona del crecimiento, también conocida como hormona de la juventud, fundamental para la recuperación muscular y, en el caso de niños y adolescentes, clave en el desarrollo físico. El cuerpo, literalmente, pierde parte de su capacidad de regenerarse.

Según la doctora Marín este punto ya empieza a tener consecuencias más allá del mal humor: afecta directamente a cómo se recupera el organismo durante la noche.

Semana 3: el cerebro deja de limpiarse

La tercera semana es probablemente una de las más críticas porque aquí entra en juego algo que pocos conocen: el sistema glinfático cerebral, que, como explica la médica murciana, “funciona como una escoba que barre toda la basura y toxinas que has generado durante el día”.

Y si te acuestas tarde no se activa correctamente, lo que implica que el cerebro no puede regenerarse como debería. Esto repercute directamente en la concentración, el estado de ánimo y la salud mental. Cuando el sueño no llega a tiempo, el cerebro empieza a “destruir conexiones neuronales sanas” y, con el tiempo, “se destruye a sí mismo”.

Semana 4: hambre, kilos de más y desajuste total

“Baja la leptina, nada te sacia, y se eleva la grelina, lo que te hará sentir más hambre”, advierte la doctora. Y no es hambre de ensalada o fruta, sino de Tras un mes durmiendo mal y tarde, el cuerpo ya ha entrado en un estado de desorden global: “Baja la leptina, nada te sacia, y se eleva la grelina, lo que te hará sentir más hambre” y no es hambre de ensalada o fruta, sino de azúcares y grasas poco saludables.

Además se empieza a ganar peso sin apenas notarlo y aparece un nuevo protagonista en esta historia: la microbiota intestinal. Esa red de bacterias que regula la digestión, las defensas y hasta el estado de ánimo también se ve perjudicada, alterando procesos esenciales del cuerpo que nada tienen que ver, en apariencia, con dormir.

