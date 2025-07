Ser buena persona, por el filósofo José Carlos Ruiz: "La mayoría tiene una definición que parte de no hacer el mal. Yo considero que no se define así"

El concepto de “buena persona” es algo que está profundamente arraigado en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestras decisiones más simples o en las más trascendentes.

La Enciclopedia de Humanidades lo define como alguien que "siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia". Para alcanzar este ideal, esa persona debe ser capaz de reconocer a los demás como iguales, actuar con respeto, compasión y humildad, sin sentirse superior a nadie.

Pero, ¿es esta la única definición de bondad? El filósofo José Carlos Ruiz pone en duda esta concepción común, desafiando la idea que muchos de nosotros tenemos sobre lo que significa ser realmente una “buena persona”.

El filósofo José Carlos Ruiz en la Cadena Ser

Recientemente José Carlos Ruiz ha estado participando en distintos espacios de reflexión, donde cuestionaba la visión predominante que, según él, muchos tienen de la bondad. En una intervención en la Cadena SER, el filósofo cordobés explicó que la mayoría de las personas definen ser buena persona como “no hacer el mal”. Sin embargo para Ruiz, esta es una visión demasiado simplista y reduccionista de la moralidad humana. En sus palabras "La gran mayoría tiene una definición que parte de no hacer el mal. Yo considero que no se define así".

El simple hecho de no causar daño a los demás, según José Carlos Ruiz, no convierte a una persona en una buena persona. Para él, la bondad implica algo más que evitar el mal. En su opinión ser bueno no es simplemente mantenerse en una posición neutral: sino esforzarse activamente por generar un impacto positivo en el entorno.

El filósofo explica que, en este sentido, una persona que no desee el mal y que no cause daño puede no ser mala, pero eso no la convierte de inmediato en alguien moralmente bueno. La bondad, afirma Ruiz, requiere de una implicación activa, de un compromiso con la mejora de la sociedad y del bienestar de los demás.

Ruiz también ha advertido sobre cómo esta noción errónea de la bondad ha permeado incluso el discurso político. Hoy en día los debates políticos se centran en quién es una "buena persona" o una "mala persona", pero muchas veces sin comprender realmente el significado profundo de esos términos.

El filósofo señala que este enfoque superficial puede vaciar el concepto de bondad y convertirlo en una simple herramienta retórica, utilizada para intereses particulares. Para él la verdadera bondad no se mide solo por lo que se deja de hacer, sino por lo que se decide hacer para mejorar el mundo.

José Carlos Ruiz concluye que el verdadero compromiso moral va más allá de no hacer el mal: se trata de actuar, de tomar decisiones que contribuyan activamente a la transformación de la sociedad. En lugar de conformarnos con no causar daño, Ruiz propone una ética más exigente, que implique no solo la abstención del mal, sino una participación activa en los procesos que favorecen el bienestar común. La bondad, para él, se construye a través de la acción, el compromiso y la voluntad de transformar la realidad.