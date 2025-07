Mazarrón: el "valle" con vistas al Mediterráneo donde alquilar un verano cuesta menos que en la costa valenciana

Aunque la mayoría de expertos y portales turísticos repiten cada año el mismo consejo (reserva tus vacaciones con tiempo si quieres evitar precios disparados), lo cierto es que no todo el mundo puede permitirse esa planificación. A veces no es cuestión de previsión, sino de realidad: hay quien no sabe hasta última hora si podrá cogerse días libres, personas con horarios laborales irregulares, familias reorganizando agendas o simplemente quienes esperan a cuadrar cuentas. Sea por lo que sea a estas alturas de julio todavía hay muchos que buscan destino para finales de agosto o principios de septiembre.

Cuaando eso ocurre la sensación habitual es que ya "está todo carísimo" o directamente "no queda nada bueno". Pero no siempre es así. Hay lugares que siguen ofreciendo calidad, playa y sol por precios más que razonables. Uno de ellos es la Región de Murcia: un clásico del turismo nacional que en los últimos años ha ido ganando peso como alternativa real a destinos más saturados. Concretamente, el municipio de Mazarrón aparece como una de las opciones más atractivas (y menos explotadas) para los que buscan mar y tranquilidad sin hipotecar medio sueldo.

Mazarrón es uno de esos nombres que muchos asocian con veraneos de toda la vida: playa, chiringuito, paseos al atardecer, pescado fresco, calas escondidas. Sin embargo frente a otros municipios del Mediterráneo que han inflado su oferta turística hasta el extremo, Mazarrón ha mantenido una cierta contención. Y eso se nota también en los precios.

La Región de Murcia, en general, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más equilibrados del país: buena temperatura, agua limpia, gastronomía autóctona y una costa que, sin ser kilométricamente infinita, ofrece más de lo que aparenta.

Cuánto cuesta veranear en Mazarrón comparado con la costa valenciana

Para entender por qué Mazarrón destaca como opción vacacional de última hora, basta con mirar los datos. A día de hoy, la media del precio de alquiler vacacional para 2 adultos durante 4 semanas en Mazarrón es de aproximadamente 2.209 euros, según un análisis de precios reales disponibles en Booking para fechas de agosto.

Frente a eso, la misma fórmula (2 adultos, 4 semanas) en la Costa Valenciana asciende a una media de 3.064 euros para un primer bloque de alojamientos.

Lejos de lo que muchos podrían pensar, la oferta de alojamientos en Mazarrón no está ni mucho menos agotada ni llena de opciones de baja calidad. A fecha actual aún se encuentran apartamentos por debajo de los 2.000 euros para estancias de un mes, como un alojamiento por 1.703 euros en Puerto de Mazarrón o casas completas por 1.740 o 1.790 euros a pocos minutos de la playa. También hay opciones más amplias por 2.200 o 2.400 euros, muchas de ellas con terraza, vistas al mar o piscina comunitaria.

Incluso en el rango más alto de precios, por encima de los 2.500 €, se pueden encontrar alojamientos de 2 o más dormitorios, modernos y cerca del mar. Un ejemplo es una vivienda por 2.631 euros, completamente equipada y con capacidad para más de dos personas, lo que puede abaratar todavía más el coste si se viaja en grupo o familia.