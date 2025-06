José Abellán, cardiólogo murciano, alerta sobre el vaper: “Más cáncer, más ansiedad y más problemas cardíacos”

El cigarrillo electrónico llegó como una alternativa “más saludable” al tabaco, pero con el paso del tiempo, esa idea ha empezado a tambalearse. Hoy, cada vez más estudios apuntan en la misma dirección: vapear no es inocuo. Y sus consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que muchos imaginan.

¿El problema? Muchos usuarios, especialmente adolescentes y adultos jóvenes, lo ven como un hábito sin consecuencias. Es más, en algunos casos hasta lo consideran parte de un estilo de vida “más limpio”. Pero la ciencia y la experiencia clínica empiezan a decir otra cosa.

Riesgo cardiovascular y cerebral: datos que preocupan

Entre los efectos más preocupantes del vapeo están los relacionados con el corazón y el sistema circulatorio. Los datos ya muestran que quienes vapean tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto. Y eso no es todo: el riesgo de sufrir un ictus también se eleva en un 25%.

Aunque aún se están estudiando los efectos del vaper a largo plazo, la tendencia no es tranquilizadora. Los registros clínicos recientes ya permiten establecer una relación clara entre el uso habitual de cigarrillos electrónicos y problemas cardiovasculares serios.

Cáncer, ansiedad y depresión: las otras consecuencias del vapeo

El daño no se limita al corazón. El vapeo también se asocia con un aumento en ciertos tipos de cáncer, especialmente entre quienes lo utilizan con frecuencia. Pero además, el impacto emocional tampoco es menor: el riesgo de sufrir ansiedad y depresión aumenta un 30% en comparación con quienes no vapean.

Lo que comienza como un gesto social, por curiosidad o moda, puede terminar afectando tanto el cuerpo como la mente. Y lo hace en silencio, sin avisar.

Cada vez hay más profesionales de la salud que insisten en la importancia de mirar más allá del marketing del “vapeo saludable”. Entre ellos, el cardiólogo José Abellán (@doctorabellan), quien ha compartido estos datos en sus redes sociales citando estudios recientes publicados en revistas científicas como Heart, World Journal of Cardiology, Journal of the American Heart Association y Journal of Affective Disorders. Su mensaje es claro: hay que tomar conciencia antes de que sea tarde.