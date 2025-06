Piden extremar la vigilancia con la maleta en el aeropuerto: la Guardia Civil alerta de lo que está pasando con el equipaje

Este verano de 2025 llega marcado por una realidad compleja: muchas familias atraviesan momentos económicos complicados y la incertidumbre internacional no da tregua. Sin embargo, pese al contexto, la gran mayoría no ha renunciado a tomarse unos días de descanso. Las ganas de desconectar, de visitar a seres queridos o simplemente de cambiar de aires se imponen a la prudencia y llenan las carreteras, trenes y aeropuertos de toda España.

Aunque cada vez gana más terreno el turismo de cercanía (por resultar más accesible, sostenible y fácil de organizar) siguen siendo muchos los viajeros que apuestan por el avión como vía más rápida para llegar a sus destinos, especialmente cuando se trata de distancias largas. Y con esta alta movilidad también crecen los riesgos.

En este contexto, la Guardia Civil ha lanzado un aviso que no deja lugar a dudas: hay que vigilar de cerca el equipaje. Literalmente.

Un riesgo silencioso

Durante estas semanas de desplazamientos masivos, uno de los focos de atención para las fuerzas de seguridad está siendo precisamente el equipaje de los pasajeros. El motivo es la posibilidad de que alguien manipule maletas ajenas, incluso con fines delictivos.

Desde el Instituto Armado advierten que dejar las maletas sin supervisión, aunque sea por unos minutos, puede convertir a cualquier viajero en un blanco fácil. Y no hablamos solo de robos: el principal temor es que delincuentes aprovechen esos momentos de distracción para introducir sustancias ilegales en el interior del equipaje, especialmente drogas.

Este tipo de delito no es nuevo, pero sí ha repuntado en los últimos años. Aprovechan aglomeraciones, esperas o despistes en cafeterías o baños para colocar lo que no deberían en bolsas que no les pertenecen. El riesgo es altísimo: podrías terminar siendo investigado o incluso detenido por algo que no hiciste.

Consejos para evitar sustos en tus vacaciones

Para prevenir estas situaciones, la Guardia Civil ha compartido una serie de recomendaciones pensadas para proteger tanto a los viajeros como a su equipaje. La primera es la de llegar con tiempo de sobra, especialmente cuando vamos a facturar las maletas ya que los aeropuertos están llenos y cualquier imprevisto puede retrasar al usuario. Solo el hecho de ir más relajados ayuda a tener mayor control sobre nuestras pertenencias.

Respecto a la documentación, es importante que la revisemos antes de salir de casa para llevar todo lo necesario: desde el DNI hasta el pasaporte pasando por el visado en caso de que lo necesitemos.

Además también hay que llevar cuidado de no perder de vista la maleta y no dejarla nunca sin vigilancia o sola. En caso de que sea necesario alejarse, es necesario pedir a alguien de confianza que la custodie o utilice los servicios de consigna disponibles en la mayoría de aeropuertos.

También recomiendan revisar el equipaje regularmente, de forma que aunque la maleta haya quedado fuera de control (por ejemlo, pasando por la cinta de facturación) hay que abrirla y comprobarla además de utilizar etiquetas para identificarla y candados homologados para protegerla.