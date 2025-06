Sergio Enciso, cocinero: "No sé si me gusta más esta receta de pulpo a la murciana o a la gallega"

El conocido creador de contenido gastronómico Sergio Enciso más conocido por su canal como 'La Cocina del Pirata', ha vuelto a conquistar a sus seguidores con una receta que huele a tradición y a Mediterráneo: el pulpo a la murciana. En un vídeo reciente publicado en sus redes sociales el cocinero comparte paso a paso cómo prepara esta receta “secreta” que le pasaron sus amigos de la famosa Confitería Espinosa en Murcia.

Pulpo a la murciana y cómo se diferencia del gallego

A diferencia del clásico pulpo a la gallega que se sirve con cachelos (patatas cocidas), aceite de oliva y pimentón, el pulpo a la murciana se hornea en una mezcla de cerveza y especia. Aquí no hay patata ni aceite final: el sabor lo da la cocción lenta y el aliño aromático: “No sé si me gusta más esto o el pulpo a la gallega, eh, no me matéis en los comentarios”, dice entre risas al final del vídeo.

Paso a paso: la receta de Sergio Enciso

El proceso arranca con un pulpo fresco: “Nos pillamos un buen pulpo fresco, le quitamos la cabeza, superimportante, le quitamos el aguijón. Así lo dividimos de dos patas en dos patas. Bueno, este tiene solamente una porque era manco el pobre”.

Después viene el marinado: “En un litro de cerveza le echamos dos de pimentón y una de pimienta, lo disolvemos bien y se lo echamos por el pulpo”. Nada de cocción previa ni agua hirviendo. El pulpo entra directo al horno: “Nos lo llevamos al horno a doscientos cincuenta grados, una hora y media. Está el pulpo en su jacuzzi”. El resultado según sus propias palabras: “Ojo, vale, buah. Vaya pinta tiene esto, chaval”.

Para el emplatado Sergio utiliza tijeras para cortarlo “en tacos más o menos de este grosor”, y ahí es donde remata con el toque murciano: “Como bien me enseñaron mis amigos murcianos, toda receta murciana lleva limones de Murcia, que me los han traído de allí especialmente para esta receta. Y los tacos bien gordos, eh”.