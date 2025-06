Carlos González, pediatra: "La solución no es quitarle pantallas a los niños, sino a los padres"

El uso de pantallas entre los niños más pequeños es una de las mayores preocupaciones que tienen hoy en día los padres. Entre móviles, tablets y televisores, la duda sobre cuánto tiempo es “demasiado” y qué efectos puede tener en el desarrollo infantil está en el centro del debate público y familiar. De hecho algunas comunidades autónomas ya han tomado medidas, prohibiendo el uso de dispositivos electrónicos en las aulas para proteger a los más pequeños.

Este asunto fue tratado en profundidad en el podcast' La fórmula del éxito', durante una entrevista con el reconocido pediatra Carlos González, quien ofreció una visión clara y directa sobre el tema. En la charla con Uri Sabat González no evitó las preguntas difíciles y explicó con franqueza su postura sobre la relación de los niños con las pantallas: “El problema no es quitarle las pantallas a los niños, sino a los padres”.

Explicó que muchas veces los dispositivos se usan para “quitarte de encima” a los niños, algo que no es beneficioso para ellos: “La cuestión no es si tiene demasiados juguetes, la cuestión es si le compras los juguetes para que sea feliz y juegas con tu hijo o si le compras los juguetes para tenerlo entretenido y que te deje en paz”.

González advierte que las pantallas “no son niñeras” y que el uso excesivo puede interferir con el desarrollo de la visión y con el aprendizaje práctico que sólo se logra a través del contacto real con el mundo físico: “Con pantallas, los objetos no siguen las leyes de la física, el niño no puede aprender cómo funciona el mundo”.

Además el pediatra señala que la recomendación de no permitir que los niños menores de dos años vean pantallas no es caprichosa: “las academias americanas de pediatría recomiendan que no vean absolutamente ninguna pantalla nada”, porque el tiempo que el niño pasa frente a ellas es tiempo que deja de estar “hablando con sus padres, ni hablando con sus amigos, ni corriendo ni yendo a la calle”.

En cuanto al aprendizaje de idiomas otro de los argumentos que algunos padres usan para poner pantallas a sus hijos, González es claro: “Tus hijos van a saber inglés porque hablan con la madre, no por el móvil ni por ponerle las pelis en inglés”. Según explica, el aprendizaje requiere la interacción humana, la sonrisa, el comentario, la repetición, algo que la tele no puede ofrecer.

Uno de los puntos más humanos y reales de la entrevista es cuando Carlos González reconoce que los padres no tienen un manual para todo y que muchas veces se improvisa sobre la marcha: “A un niño le haces preguntas que los más grandes filósofos no saben contestar, y qué le vas a decir, ‘porque sí’… puede entender que el papi no lo sabe todo”.

Pero, a pesar de todos estos retos, González apuesta por un enfoque que priorice la presencia y el amor verdadero: “Consentir a un niño no hace que pierda el norte”, afirma, “el problema es usar la palabra ‘malcriar’ para cosas distintas, como comprar muchos juguetes para que se quede quieto frente a una pantalla”.