Manuel Peinado, experto en mosquitos: "Van sobre todo a los tobillos y si estamos metidos en la cama y arropados, irán a las orejas"

El verano 2025 ya empieza a cernirse sobre la Península Ibérica y con él llegan también las preocupaciones por el aumento de mosquitos, en especial de especies como el mosquito tigre, que se ha dejado ver con fuerza en zonas como Castellón. Las distintas administraciones han comenzado a redoblar esfuerzos para contener su propagación, con campañas de prevención, desinfección y vigilancia activa en áreas sensibles, sobre todo donde la acumulación de agua estancada puede convertirse en criadero.

Aunque por ahora no se puede hablar de un verano especialmente malo en cuanto a presencia de mosquitos, hay factores que preocupan. Los episodios de lluvias intensas registrados en las últimas semanas, combinados con altas temperaturas, han creado un escenario propicio para la proliferación de insectos. Ya se han producido invasiones poco comunes, como la de las llamadas "pollas gigantes", y no se descarta que algo similar ocurra con los mosquitos si no se controla la situación.

En este contexto, resulta fundamental atender a las voces de quienes llevan años estudiando a estos insectos. Uno de ellos es Manuel Peinado Lorca, director del Real Jardín Botánico y del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Alcalá. En declaraciones a Antena 3 Noticias, Peinado explicaba cómo se comportan los mosquitos y desmontó algunos de los mitos más extendidos sobre su actividad en verano.

“No hay razones para pensar que vaya a aumentar este verano”, aseguró el experto, subrayando que la situación será similar a la de otros años. Sin embargo su intervención fue especialmente esclarecedora al hablar de por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras: “Cada uno emitimos un aroma diferente y ese aroma es preferido por los mosquitos en uno u otro caso”. Según detalló estos insectos tienen el sentido del olfato muy desarrollado y su actividad está muy ligada al sudor humano.

Peinado también explicaba que “van sobre todo a los tobillos y si estamos metidos en la cama y arropados, irán a las orejas”, debido a que son zonas del cuerpo donde hay más glándulas sudoríparas y, por tanto, más señales químicas que los atraen. Además, aclaró un dato que mucha gente desconoce: solo las hembras pican, ya que necesitan la sangre para alimentar a sus larvas, mientras que los machos se alimentan de néctar y savia.

El zumbido que tanto molesta por las noches también tiene su explicación: “Si zumba es que hay una hembra al lado”, afirmó el biólogo. Según indicó, ese sonido no es para molestar, sino una especie de llamada a los machos, ya que “la hembra va con la sirena puesta reclamando la atención de los machos”.

Sobre los riesgos para la salud, el experto señaló que aunque existen especies como el mosquito tigre, que puede transmitir enfermedades como el dengue, el zika o el vómito negro, “sus manifestaciones son tenues”, y los casos graves en España son muy poco frecuentes. El mosquito trompetero, por su parte, se considera prácticamente inofensivo.