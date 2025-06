Pablo Ojeda, nutricionista, sobre la fórmula para acabar con la hinchazón abdominal: "Importa más de lo que crees"

La nutrición se ha convertido en una parte fundamental para que las personas puedan mantener en todo momento un buen estado de salud y prevengan enfermedades. Conocer lo que comes y cómo lo haces es vital para mantener una alimentación equilibrada que proporcione en todo momento los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Los nutricionistas insisten en la importancia de seguir a rajatabla los hábitos alimenticios saludables desde temprana edad para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Sin embargo, muchas personas desconocen la fórmula correcta para no cometer errores tontos a la hora de ingerir alimentos.

Uno de los acompañamientos más versátiles y apreciados en casi todas las gastronomías del mundo es sin ninguna duda la patata. Este tubérculo que se puede cocinar de diferentes formas (cocido, al horno, frito) tiene un sabor único que lo convierten en el complemento ideal para una amplia variedad de platos, desde carnes, pescados o verduras. Además, la patata es una fuente importante de carbohidratos, vitaminas y minerales.

Por ejemplo, mucha gente le encanta acompañar un buen trozo de carne con unas patatas. Esta combinación tan habitual puede generar un simple perjuicio en el consumidor solamente por el orden en el que ingieres los alimentos. Así lo explica el nutricionista Pablo Ojeda ha publicado un vídeo analizando este hábito. "Si comes saludable pero sigues hinchado. El problema no siempre es lo que comes sino cómo lo comes. Y no, no es solo masticar bien. El orden importa más de lo que crees", explica el nutricionista, muy conocido por sus participaciones televisivas.

"Cambia por completo"

Y es que la hinchazón es uno de los problemas persistentes que sufren millones de personas en España y todo el mundo y no existe un método específico para que desaparezca. "Muchas personas se enfocan solo en qué comer, pero pocas sabes que el orden en que comen los alimentos puede cambiar por completo cómo responde tu cuerpo", se reafirma Ojeda.

El nutricionista afirma que "cuando comienzas por los carbohidratos", la glucosa en sangre sube más rápido, pero si comienzas por una verdurita o la proteína, el pico "se reduce". "Esto te ayudará a bajar grasa abdominal con mucha más facilidad. Hay que incluir grasas saludables como nueces, aguacates o fermentados como los encurtidos que mejoran tu digestión, tus bacterias intestinales y tus niveles de azúcar".