El traumatólogo murciano Juanjo López: "El mejor medicamento de todos es gratis: el trabajo de fuerza"

Aunque a veces no lo parezca la salud es el verdadero eje sobre el que gira todo lo demás en nuestras vidas. Tener buena salud no es sólo no estar enfermo, sino contar con la energía física y mental necesaria para afrontar el día a día, relacionarnos con los demás y disfrutar del tiempo que tenemos. Cuando esto falla todo lo demás se tambalea: el trabajo, las relaciones, incluso las ganas de hacer planes o de levantarse por la mañana.

Por eso entender que la salud está conectada con cada aspecto de nuestro día a día (desde lo que comemos hasta cómo nos movemos o descansamos) es clave. Y también lo es proteger lo que muchos consideran una de las mayores conquistas sociales que tenemos en España: el sistema público de salud.

Contar con médicos, tratamientos y diagnósticos accesibles no es una casualidad, sino el resultado de décadas de esfuerzo colectivo. Y como bien sabemos los derechos que no se cuidan activamente están en riesgo de retroceder, por eso preocupa que algunos intereses privados estén presionando para que nuestro modelo de atención se parezca más al estadounidense, donde quien no puede pagar, sencillamente no recibe asistencia. Las consecuencias de ese enfoque son visibles: desigualdad, enfermedades sin tratar y una presión añadida sobre las personas más vulnerables.

Dentro de este sistema de salud hay un pilar que muchas veces no recibe la atención que merece: la prevención. Esa que empieza en los centros de salud, sí, pero que también podemos practicar desde casa.

En este sentido, aunque las redes sociales actualmente parecen tener más sombras que luces, también pueden ser una herramienta poderosa para quienes buscan aprender a cuidarse. Siguiendo a los perfiles adecuados (los de profesionales reales, con experiencia y rigor), podemos incorporar hábitos que mejoren nuestra vida. Es cierto que no deberíamos depender de lo que decidan los algoritmos, pero hay contenidos que merecen estar en primera fila. Y uno de ellos es el del doctor Juanjo López.

Juanjo López es traumatólogo, trabaja en la unidad de ortopedia infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia y ha desarrollado su carrera tanto en España como en Estados Unidos. Fue jefe de los servicios médicos del Real Murcia CF y autor del libro 'Traumatología deportiva en el fútbol', además de ganador de la prestigiosa Beca de la Fundación Gasol, que le permitió especializarse en el Children’s Hospital de Los Ángeles. Su currículum impresiona, pero más lo hace su capacidad para comunicar.

En uno de sus vídeos más populares en TikTok, que se ha viralizado por su mensaje directo y honesto, Juanjo lanza una afirmación que, a primera vista, suena casi demasiado buena para ser verdad: “el mejor medicamento de todos es el trabajo de fuerza”.

En ese vídeo el doctor enumera los múltiples beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza: desde aliviar dolores articulares y de espalda, hasta prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. También menciona su capacidad para reducir el colesterol, la presión arterial y hasta el riesgo de cáncer o infarto. Según explica este "medicamento" mejora el sistema inmunológico, ayuda a mantenernos felices gracias a las endorfinas que genera y, sobre todo, mejora la calidad de vida.

Lo mejor es que, en muchas ocasiones, puede practicarse de forma gratuita y desde casa, aunque recomienda hacerlo con supervisión profesional. Eso sí, también advierte de que su efecto no es inmediato. No es una pastilla que se toma hoy y ya funciona mañana. Requiere constancia, como todo lo que realmente merece la pena.