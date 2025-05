El médico nutricionista Jesús Vázquez: "Si hay inflamación intestinal, tu cuerpo no fabrica melatonina y descansas peor"

Según los últimos datos obtenidos por la plataforma Bed Lab, el 70,2% de los españoles considera que la calidad de su sueño es regular o mala, y hasta un 27% de la población reconoce tomar productos para dormir de forma habitual. Estas cifras reflejan un problema de salud pública de primer orden, teniendo en cuenta que un descanso adecuado es fundamental para procesos como la reparación celular, el equilibrio hormonal o el rendimiento cognitivo y físico.

Dormir mal no solo nos hace sentir más cansados: aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debilita el sistema inmunológico y afecta el estado de ánimo. Por eso los expertos insisten en que ante cualquier problema persistente con el sueño, lo recomendable es acudir al médico de cabecera, que podrá derivar al paciente al especialista adecuado.

Además de las posibles causas clínicas, cada vez más especialistas insisten en la importancia de adoptar ciertos hábitos saludables que ayuden a mejorar la calidad del descanso. Es el caso del cardiólogo José Abellán y del médico nutricionista Jesús Vázquez, quienes comparten habitualmente contenido divulgativo en redes sociales.

En su canal de TikTok, @nutri.vazquez, el doctor Jesús Vázquez explica que el sueño no depende solo de la voluntad de acostarse antes o apagar el móvil, sino de mecanismos más complejos en los que “intervienen hormonas, neurotransmisores y señales que dependen, en gran parte, de los nutrientes que hemos ingerido”.

Una de las claves que destaca es el papel del triptófano, un aminoácido esencial que es precursor de la serotonina y esta, a su vez, de la melatonina, la conocida hormona del sueño. “El triptófano lo encuentras en alimentos como los huevos, la avena, el pollo, el pavo, lácteos, el plátano, frutos secos, legumbres”, señala.

Sin embargo para que esta cadena bioquímica funcione correctamente, no basta con ingerir alimentos ricos en triptófano: “Necesitas también magnesio, que es necesario para relajar los músculos y facilitar el sueño profundo” y recuerda que este mineral se encuentra de forma abundante en “semillas, frutos secos, espinacas, el aguacate o el cacao puro”.

Uno de los aspectos más relevantes de su intervención, y que puede pasar desapercibido para muchos, es el vínculo entre el estado del intestino y la producción de melatonina. Vázquez lo explica de forma clara: “Es importante que no haya inflamación intestinal, ojo con azúcares y procesados, porque entonces no puedes absorber bien el triptófano para seguir con la producción de melatonina”. Y es que, según afirma, si hay inflamación, “el poco que se absorbe no va al cerebro, sino que sigue vías inflamatorias”.

Para mejorar este proceso y favorecer un descanso reparador, el especialista aconseja realizar cenas ligeras, bien masticadas y alejadas de la hora de acostarse. Además, recomienda tomar una infusión caliente después de cenar, ya que “relaja la musculatura gastrointestinal, reduciendo espasmos y gases, aumenta el flujo sanguíneo en el estómago y el intestino favoreciendo la digestión”. Este gesto, aparentemente sencillo, también contribuye a activar el sistema parasimpático, lo que mejora la producción de enzimas digestivas y reduce la inflamación.

“Esperamos que con esto te hayamos ayudado un poco”, concluye Vázquez en su vídeo. Y aunque sus consejos no sustituyen una consulta médica, sí apuntan en una dirección clara: cuidar lo que comemos puede ser un paso clave para dormir mejor.