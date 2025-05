Ni gotas ni pastillas: esta es la fruta tropical con melatonina natural que ayuda a dormir del tirón

En España cada vez son más las personas que reconocen tener problemas para dormir bien tal y como indican distintos estudios realizados tanto por entidades del ámbito público como por organizaciones privadas. De hecho, según datos de la Sociedad Española de Neurología, se estima que entre un 20% y un 48% de la población adulta tiene dificultades para iniciar o mantener el sueño. Y no es un tema menor en tanto que descansar mal no solo afecta al ánimo o al rendimiento, sino que puede tener consecuencias más serias para la salud general.

Un sueño insuficiente o de baja calidad puede impactar negativamente en funciones tan esenciales como la memoria, la regeneración celular o el equilibrio emocional. Además dormir poco o mal de manera crónica se ha relacionado con problemas cardiovasculares, inmunológicos e incluso con trastornos metabólicos. Por eso cuando notamos que no estamos descansando como deberíamos (ya sea por insomnio, despertares frecuentes o dificultades para conciliar el sueño) lo más importante es buscar ayuda profesional.

La melatonina: esa hormona del sueño

En los últimos años se ha hecho bastante común escuchar hablar de la melatonina como “la hormona del sueño”, y no es para menos. Esta sustancia, que produce nuestro cuerpo de manera natural, está directamente implicada en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia: es decir, nos ayuda a dormir cuando toca y a mantenernos despiertos cuando no.

Con la llegada de los ritmos acelerados, las pantallas, el estrés y los cambios de hábitos, muchas personas tienen niveles alterados de melatonina, lo que les dificulta descansar. De hecho más del 27% de la población admite recurrir a remedios, suplementos o productos naturales para intentar dormir mejor, según apuntan varias encuestas recientes.

Más allá de las pastillas: el valor de los hábitos y la alimentación

Aunque existen tratamientos farmacológicos y suplementos específicos con melatonina sintética, cada vez más expertos insisten en la importancia de no depender exclusivamente de ellos. Y es que también es posible mejorar el sueño desde lo cotidiano: comiendo mejor, haciendo ejercicio suave, cuidando la higiene del sueño y, por supuesto, prestando atención a ciertos alimentos que pueden actuar como aliados naturales para el descanso.

Tal como explica para el portal especializado Cuídate Plus Beatriz Robles, dietista-nutricionista y profesora en la Universidad Isabel I, hay alimentos que contienen melatonina de forma natural o que contribuyen a su producción en el cuerpo. Eso sí aunque hay estudios prometedores las investigaciones aún no son concluyentes y no se puede afirmar con rotundidad que un alimento por sí solo cambie la calidad del sueño, pero sí puede ser parte de un enfoque más global.

La piña: una fruta que puede ayudar a dormir mejor

Una de las frutas que más interés está despertando en este sentido es la piña. Este alimento tropical, que históricamente fue símbolo de lujo en Europa y que hoy se encuentra fácilmente en cualquier supermercado, tiene una serie de propiedades que lo convierten en una opción interesante para quienes buscan mejorar su descanso.

Según explica la farmacéutica y nutricionista María José Cachafeiro también para Cuídate Plus, la piña no solo aporta vitamina C, minerales como el magnesio y una gran cantidad de agua y fibra, sino que también puede contribuir al aumento de la melatonina en el cuerpo. Esto se debe a que contiene triptófano: un aminoácido esencial que nuestro organismo convierte en 5‑HTP, una molécula precursora tanto de la serotonina como de la melatonina.

Además la piña contiene una enzima llamada bromelina, que favorece la digestión de las proteínas y ayuda a evitar molestias digestivas que, en muchas ocasiones, también influyen en la calidad del sueño: "Es una verdadera joya nutricional".

La forma más sencilla de aprovechar sus beneficios es consumirla fresca, ya sea en rodajas o en jugo natural sin colar, para mantener intacta su fibra. Incluso se puede congelar en forma de cubitos para añadir a batidos o tomarla bien fría. Pero lo importante es que forme parte de una alimentación equilibrada y no se convierta en una solución mágica.