El dietista murciano Sergio Frutos: "Para llegar con menos grasa al verano el truco es usar palillos chinos"

Con la llegada del calor y la ropa ligera reaparece la preocupación por perder peso de cara al verano. Aunque el sobrepeso y la obesidad son, ante todo, una cuestión de salud pública y no de estética, la presión social y los estereotipos corporales hacen que muchas personas empiecen a prestar más atención a su físico justo cuando se acerca la temporada estival.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, más de la mitad de la población adulta residente en España (55,8%) presentaba exceso de peso: un 18,7% sufría obesidad y un 37,1% sobrepeso. Además, un 4,9% vivía con obesidad severa, una de las formas más graves de esta enfermedad. Solo un 42,4% tenía un peso normal, y apenas un 1,8% se encontraba por debajo de su peso recomendado.

Estos datos lejos de ser una cuestión estética alertan de un problema de salud que puede derivar en enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión o incluso ciertos tipos de cáncer. Y aunque muchas veces se simplifica la solución a comer menos y moverse más la realidad es bastante más compleja.

El informe deja claro que las personas con menor nivel educativo, que viven en municipios pequeños o en zonas con baja renta, tienen más probabilidades de tener exceso de peso. En otras palabras las condiciones materiales influyen, y mucho, en la salud: “La prevalencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso es mayor en los grupos con un nivel de estudios más bajo”.

En este sentido, no se puede desligar la lucha contra la obesidad del contexto social en el que vive cada persona. Al igual que con la salud mental, una mejora real pasa también por afiliarse a un sindicato, defender condiciones laborales dignas y exigir políticas de salud pública que entiendan que no todo depende del esfuerzo individual. No se trata de culpabilizar a nadie por lo que come o cuánto se mueve, sino de comprender que muchas veces esas decisiones están atravesadas por desigualdades estructurales.

Los consejos de Sergio Frutos para adelgazar: "Come gelatinas"

Mientras tanto, y dentro de las posibilidades de cada persona, muchos profesionales intentan acercar hábitos saludables al día a día. Uno de ellos es el dietista y entrenador murciano Sergio Frutos, que se ha hecho conocido por compartir consejos prácticos para la pérdida de grasa en redes sociales.

En uno de sus últimos vídeos Sergio empieza con una escena casi de comedia: “procedí a comerme la tableta entera de chocolate, pero qué casualidad que me llamó mi nutricionista, seguramente para alegrarse de mis progresos”. A partir de ahí lanza cinco consejos sencillos y efectivos para reducir grasa corporal de cara al verano y aunque el tono es desenfadado las recomendaciones tienen respaldo en estrategias nutricionales realistas y alcanzables:

“Come más despacio, un truco es utilizar palillos chinos”. Al comer más despacio se facilita la sensación de saciedad y se reduce la ingesta total sin necesidad de contar calorías obsesivamente. “Añade picante a tus comidas”. Gracias a la capsaicina, presente en el picante, se puede reducir el apetito y aumentar ligeramente el metabolismo. “Bebe más líquidos, cuanto más hidratado estés menos hambre tendrás”. Frutos recomienda infusiones frías y tés, que además pueden ayudar a la oxidación de grasas. “Muévete más en tu día a día”. No hace falta machacarse en el gimnasio. Actividades cotidianas como caminar pueden tener un impacto notable si se hacen con constancia. “Te recomiendo una caminadora”, apunta. “Come gelatinas sin azúcar o polos flash”. Son opciones bajas en calorías que permiten sobrellevar mejor el calor sin sabotear la dieta: “cada unidad solo tiene una caloría… o tres si es un polo flash”.

Aunque estos consejos no sustituyen una intervención médica o nutricional personalizada, sí pueden ser un punto de partida accesible para quienes buscan mejorar su relación con la comida sin caer en soluciones milagro.