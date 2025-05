Esta es la cafetería de Murcia que está enseñando a toda España cómo se hace una tostada: "Contundentes"

Todo el mundo tiene bastante claro que el desayuno es la comida más importante del día. Pero hay otro gran consenso silencioso que, sin necesidad de decirlo, se respira cada mañana en panaderías, casas y cafeterías: la importancia de las tostadas.

Aunque hay quienes prefieren empezar el día con algo dulce, un cruasán o un trozo de bizcocho lo cierto es que si hablamos de energía, saciedad y equilibrio no hay nada como una buena tostada. Lo dice el sentido común y lo avala la lógica nutricional: una base de buen pan, una proteína de calidad, alguna grasa saludable y si se puede un toque de sabor y textura que nos haga disfrutar mientras alimentamos el cuerpo.

El problema es que a pesar de su sencillez, no todo el mundo sabe cómo debe ser una buena tostada. Muchas veces pecamos de pasarnos con los ingredientes, o de lo contrario, quedarnos cortos y quedarnos con esa sensación de "me ha faltado algo".

Desde el punto de vista de la nutrición, lo ideal es que una tostada combine hidratos complejos (como el pan integral), proteínas (huevo, jamón, atún...), grasas saludables (aguacate, aceite de oliva virgen extra) y algún vegetal fresco o fermentado para sumar textura, sabor y salud. Pero claro eso es solo una parte de la historia porque hay algo que no puede faltar cuando se trata de comida: disfrutar.

La cafetería que está marcando escuela en Murcia

En Murcia hay un sitio que está demostrando con cada desayuno cómo se hace una tostada en condiciones. Se llama Detroit: Más que Desayunos y cuenta con dos locales: uno en La Flota y otro en la calle Santa Teresa, en pleno centro.

Su especialidad son las tostadas contundentes, creativas y equilibradas que le han valido un gran recnocimiento entre algunos de los creadores de contenido gastronómicos más relevantes de la Región como Pablo, del canal “Cenando con Pablo”, que cuenta con más de 900.000 seguidores y que tiene claro que "este local preparan 1 de los mejores desayunos de Murcia. Son muy pero que muy famosos por sus tostadas con 1 montón de variedades. Por ejemplo, esta española que lleva queso fundido, aceite de trufa, tortilla de patatas y jamón crujiente”. La crítica de Pablo, que se declara escéptico con el jamón crujiente, es especialmente reveladora cuando añade: “Aquí únicamente aporta textura y no está tan salado como en otros sitios.”

Por su parte, desde @achoqueplan, otro perfil murciano con autoridad en planes gastronómicos y locales con encanto, lo resumen que se trata de una "Increíble cafetería con tostadas especiales y croissants… verdadera explosión de sabor”.

La carta: entre lo tradicional y lo creativo

En general, la carta de Detroit está pensada para todos los gustos, desde los que quieren algo más saludable hasta quienes vienen a por un desayuno de fin de semana con antojo incluido.

Hay una que merece mención aparte por lo bien que representa a su tierra: La Murciana, una combinación inesperada pero perfectamente ejecutada de chato murciano, queso al romero, mermelada de paparajote y sal al pimentón y que cuesta tan solo 5,50€.

Otra estrella indiscutible es la Española, que se ha ganado los elogios de todos los que la han probado: queso fundido, tortilla de patatas, aceite de trufa y jamón crujiente. Una tostada que Pablo definió así: “Me gusta la mezcla con el queso, se siente esa trufa, el aceite.”

Pero la carta no se queda ahí: burrata, coppa, mortadela siciliana, queso Idiazábal, guacamole, salmón… el nivel es serio. También hay opciones para los más fitness o los que no perdonan su toque dulce, como el croffer, una mezcla entre cruasán y gofre con toppings a elegir. Como dice Pablo: “Esto mola, tío. No había probado en mi vida y os garantizo que no va a ser la última.”