Ni Barcelona, ni Madrid: el mejor "brunch" se hace en Murcia

En un país donde la gastronomía y el ocio son casi una religión, era solo cuestión de tiempo que las tendencias internacionales acabaran marcando también nuestros hábitos más cotidianos. Así lo que comenzó como una moda en cafeterías de Nueva York o Londres ha terminado por instalarse con fuerza en España: el brunch esa excusa perfecta para reunir a los amigos alrededor de la mesa y disfrutar de una nueva experiencia.

Pero a estas alturas muchos se preguntan todavía qué es exactamente el brunch y, lo más importante todavía, por qué está arrasando en lugares donde, hasta hace poco, lo habitual era el café con tostada o las cañas con tapa.

Como indica su nombre en inglés (breakfast + lunch), el brunch es una combinación entre desayuno y almuerzo que se ha puesto de moda para los fines de semana o días festivos en los que se puede quedar sin prisa. A diferencia del desayuno tradicional, incluye platos más elaborados: tortitas, huevos benedictinos, bacon, tostadas con aguacate, smoothies y hasta cócteles suaves. Tampoco es un aperitivo al uso, pues se convierte muchas veces en un auténtico festín que se come buena parte de la mañana (e incluso parte de la tarde).

Hasta ahora, parecía que para disfrutar de un buen brunch había que irse a ciudades como Madrid o Barcelona. Sin embargo algo está cambiando. Y en parte se debe a la labor de creadoras de contenido como Carmenchu: una joven murciana que ha decidido dar visibilidad a los planes más interesantes que se pueden hacer sin salir de su ciudad.

"Esta es la prueba de que no hace falta irse a ciudades grandes tipo Madrid o Barcelona para hacer planes guays", decía la joven creadora de contenido en uno de sus vídeos más recientes.

A través de su perfil, ha querido desmontar la idea de que en Murcia no hay nada que hacer: "Yo he sido siempre la primera que he dicho que no me conformaba con Murcia, que no se podía hacer nada aquí, que no había de nada y siempre me he querido ir fuera", Pero su experiencia fuera le hizo cambiar de opinión: "Hasta que me he ido y he echado de menos Murcia y me he dado cuenta, ahora que he vuelto, que tiene de todo".

En su vídeo la influencer destaca que en Murcia también hay sitios perfectos para irse de brunch cualquier fin de semana. "No es lo mismo contarlo que vivirlo", dice antes de anunciar su nueva serie de vídeos en los que mostrará diferentes planes para hacer sin salir de la ciudad. Uno de ellos, cómo no, es el brunch con amigas: "Hoy he quedado con mis amigas. No es domingo, es sábado, pero he quedado con ellas para irnos de brunch y os venís conmigo".

Dónde hacer brunch en Murcia

Conforme han ido pasando los años, la moda del brunch ha ido consolidándose no solo como una nueva tipología de establecimienotos que levantan la persiana específicamente para dar este servicio, sino como un servicio más dentro de la estrategia de los establecimientos que ya existían antes de esta nueva costumbre que llega directa de las grandes ciudades.

Entre los casos de locales de Murcia que han incorporado la moda del brunch a su carta podemos encontrar los casos de la cafetería Martínez o la exclusiva propuesta del Grand Hyatt La Manga Golf & Spa.

Además de estos lugares que desde hace un tiempo también ofrecen una selección de platos a caballo entre la comida y el desayuno, también hay nuevos lugares como el café Detroit, Soccola, Godis Dulce Poder, Exxquisito Churrería, Conjugo, Epílogo o Federal donde también podemos encontrar una carta específica para este menester en Murcia.