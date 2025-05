Alerta del Gobierno sobre las bombonas de butano: a partir de ahora, prohibido colocarla así

Tras el gran apagón que afectó a buena parte del país el pasado 28 de abril y la reciente subida del precio de la bombona de butano, que entró en vigor el 20 de mayo, esta fuente de energía ha vuelto al centro del debate. Ahora que muchas familias buscan formas de ahorrar sin renunciar a servicios básicos, la atención se ha centrado también en un aspecto fundamental: la seguridad.

En este contexto el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuenta con una advertencia clave a los consumidores de gas butano. En un informe elaborado en colaboración con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), las autoridades alertan sobre una práctica que puede suponer un riesgo grave para la seguridad de los usuarios: colocar las bombonas de butano en posición horizontal.

El documento es claro: “Las botellas deben estar verticales para que las válvulas de seguridad, los reguladores y los aparatos funcionen adecuadamente”. Cualquier intento de instalar dispositivos que permitan colocar los envases tumbados “implica peligro de incendio, explosión o fuga de gas”.

El informe técnico recuerda que el interior de la bombona contiene butano en estado líquido, y que sólo se vaporiza correctamente (y por tanto se quema de manera segura) cuando está en posición vertical. En caso contrario si la bombona se encuentra tumbada o inclinada más de 45 grados, podría escaparse el gas en forma líquida, lo que no solo impediría su combustión en el aparato, sino que podría generar “grandes llamas fuera del mismo o formarse atmósferas explosivas”.

Pero eso no es todo. El riesgo también afecta a los reguladores del sistema, que no están preparados para gestionar el gas en estado líquido. Según el texto, “los reguladores no funcionarían correctamente, con el consiguiente riesgo de fuga por exceso de presión en las conducciones”.

Y frente a la creencia extendida de que colocar la bombona en horizontal permite aprovechar más el gas restante, el informe desmiente rotundamente esa idea: “situar la botella horizontalmente en ningún caso permite aprovechar más el contenido de la botella”.

Además del uso las autoridades hacen hincapié en el transporte. Según la normativa vigente, recogida en un Real Decreto, se autoriza el transporte de hasta dos bombonas de 15 kg en vehículos particulares, pero siempre que estén “en posición vertical cuando estén llenos y se adopten las medidas adecuadas para evitar su caída”.

Incluso los distribuidores oficiales están obligados por la normativa del sector a transportar las bombonas verticales, “tanto llenas como vacías, con válvula de seguridad”.