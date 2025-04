Aviso de la Guardia Civil por lo que ocurre en las autovías: 200 euros de multa

Aunque muchas veces las infracciones de tráfico se cometen sin mala intención, las autoridades recuerdan que su labor principal es prevenirlas. Y es que más allá de imponer sanciones, lo que se busca es evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y la convivencia en las carreteras. Para ello, tanto la Guardia Civil como la Dirección General de Tráfico insisten en que las multas son solo una herramienta más dentro de una estrategia mucho más amplia que empieza, sobre todo, con la información y la concienciación.

En este sentido la Guardia Civil está llevando a cabo una intensa labor en redes sociales para explicar de manera clara y directa qué normas rigen el código de circulación. Lo hacen, además, con ejemplos prácticos, vídeos y mensajes que se han vuelto virales en más de una ocasión y persiguiendo el objetivo de que los conductores sepan qué se puede hacer y qué no antes de que sea demasiado tarde.

Uno de los temas sobre los que han puesto el foco recientemente es el uso indebido del carril izquierdo en las autovías y autopistas. A pesar de que mucha gente circula por este carril con la sensación de que no está haciendo nada mal, lo cierto es que la normativa es bastante clara. Según la ley de tráfico vigente, en las carreteras de dos o más carriles por sentido, se debe circular siempre por el carril derecho. Solo se puede utilizar el izquierdo para adelantar, facilitar la incorporación de otros vehículos o si se va a tomar una salida por ese lado. Y una vez terminada la maniobra, hay que volver al carril derecho.

Desde la Guardia Civil insisten en que "el uso del carril central o izquierdo sin necesidad puede conllevar una infracción de tráfico". Y es que quedarse en el carril izquierdo de forma continuada (por comodidad, por hábito o incluso por no querer ir cambiando de carril) puede ser motivo de sanción. En concreto, la multa es de 200 euros.

Esta advertencia no es casual: miles de conductores son multados cada día por este motivo, muchas veces sin ser conscientes de que están incumpliendo la ley. Algunos alegan que prefieren circular por el carril izquierdo porque el derecho está en mal estado, con baches y desperfectos causados por el paso constante de vehículos pesados. Una realidad que no pasa desapercibida, pero que no exime del cumplimiento de la norma. Como recuerda la propia DGT, la solución a este problema pasa por mejorar el mantenimiento de las vías, no por alterar la forma en la que se circula.