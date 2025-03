Cuidado: nueva multa de 80 euros en Murcia si pasas por estas calles

El control del tráfico y la movilidad en las ciudades es uno de los aspectos que más influye en la calidad de vida de la población. Desde la contaminación generada por el uso masivo de vehículos motorizados hasta el estrés y los accidentes que estos pueden provocar, la necesidad de gestionar de manera eficiente la circulación urbana es cada vez más evidente.

Para hacer las ciudades más eficientes, seguras y menos contaminantes, se han ido implementando distintas normativas que regulan el acceso a ciertas zonas, limitando la presencia de coches en áreas peatonales y promoviendo formas de movilidad más sostenibles.

En este contexto Murcia ha sido una de las ciudades que ha experimentado cambios significativos en sus calles y normativas. Sin embargo estos cambios no siempre han sido bien recibidos por la ciudadanía y, en algunos casos, han generado conflictos entre vecinos y autoridades.

El último episodio de tensión ha surgido tras la activación de las cámaras de vigilancia en varias calles del centro, lo que ha derivado en una oleada de multas a conductores que han accedido a zonas restringidas.

80 euros de multa si pasa con el coche por estas calles

Desde enero, el Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a emitir sanciones de 80 euros a los vehículos que circulan sin autorización por calles como San Nicolás, Riquelme y el paseo peatonal de Alfonso X el Sabio. Aunque las señales de advertencia ya estaban colocadas y las cámaras de control de tráfico instaladas hace más de tres años, hasta ahora no se habían impuesto sanciones, lo que llevó a algunos conductores a no respetar la restricción.

El problema principal ha surgido porque varios vecinos han denunciado haber recibido sanciones a pesar de tener sus matrículas registradas en el sistema municipal. Según han relatdo se les concedió una autorización para poder transitar por San Nicolás y Riquelme, sin embargo ahora se han encontrado con que las sanciones se han activado sin previo aviso, generando una situación de incertidumbre y malestar entre los afectados.

Para evitar sanciones el Ayuntamiento mantiene un registro de residentes y propietarios de garajes en la zona, quienes tienen permitido circular sin ser multados. No obstante quienes no figuren en este registro deberán buscar rutas alternativas o estacionar en aparcamientos públicos. Los documentos necesarios para la inscripción incluyen el empadronamiento, un contrato de garaje y un documento de identidad válido. El Ayuntamiento ha señalado que este registro se actualiza periódicamente y que los conductores que no figuren en él serán sancionados automáticamente al ser detectados por las cámaras.