Alerta del Instituto Superior de Seguridad por lo que ocurre si dejas la llave en la puerta: "No está permitido"

A lo largo de los años, hemos heredado y replicado ciertas tradiciones y prácticas relacionadas con la seguridad en nuestros hogares, muchas veces sin cuestionarlas o revisarlas. La falta de conocimiento en este ámbito ha llevado a que creamos que determinadas costumbres, aunque carezcan de base científica, nos proporcionan una sensación de protección frente a posibles intrusos.

Pero en muchas ocasiones estas costumbres, lejos de garantizar mayor seguridad, pueden incluso llegar a conseguir lo contrario poniendo en riesgo a las personas que las practican.

Concretamente, una de las costumbres más arraigadas en España es la de dejar la llave puesta por dentro de la puerta de la casa durante la noche.

Muchos consideran que esta práctica refuerza la seguridad, ya que, al impedir que la puerta pueda ser abierta desde el exterior, se crea una falsa sensación de control sobre el acceso a la vivienda.

Sin embargo los expertos en seguridad han señalado que esta medida no solo es ineficaz, sino que podría ser incluso peligrosa.

La práctica contraproducente de dejar la llave puesta por la noche

Samuel Prieto, experto en seguridad y miembro del Instituto Superior de Seguridad Pública, alertaba sobre los riesgos de dejar la llave puesta en la puerta por la noche en una reciente entrevista. Prieto ha explicado que, aunque mucha gente piense que esta práctica ofrece una protección adicional, en realidad no es así: "Dejar la llave puesta no aporta más seguridad, y puede ser contraproducente".

Prieto ha detallado que en la mayoría de los países europeos esta práctica está incluso prohibida. Según él, el tipo de cerradura que permite dejar la llave puesta por dentro y que impide abrir desde el exterior no es legal. "El bombín de embrague simple, que si dejo la llave puesta por dentro y girada no se puede abrir desde fuera, no está permitido", afirmó. Este tipo de cerraduras se han vuelto obsoletas frente a los avances en seguridad, y las nuevas normativas de fabricación de cerraduras han dejado claro que este tipo de mecanismos no deben ser utilizados en la actualidad.

El experto también ha explicado que, aunque dejar la llave dentro de la cerradura pueda parecer una barrera impenetrable, existen métodos bastante sencillos que los delincuentes pueden usar para abrir la puerta, incluso con la llave dentro. Técnicas como el bumping o la sobreimpresión, que permiten manipular el mecanismo de la cerradura con herramientas simples, hacen que este método de seguridad sea completamente ineficaz.

Pero los peligros de dejar la llave puesta por dentro no solo se limitan a los ladrones. Prieto subraya un riesgo importante que muchas personas no consideran: la posibilidad de quedar atrapados en la vivienda en caso de emergencia: "Si alguien se siente mal o tiene un problema médico y necesita asistencia urgente, los servicios de emergencia podrían no poder acceder a la casa".

Ante estos riesgos, Samuel Prieto ha recomendado alternativas más seguras, como el uso de cerrojos adicionales o cerraduras electrónicas que no dependan de una llave física: "Los cerrojos y sistemas modernos, como las cerraduras invisibles o las que funcionan con códigos o huellas dactilares, son mucho más seguros". Estos sistemas no solo evitan los riesgos de dejar la llave puesta, sino que también refuerzan la seguridad de la vivienda de una manera mucho más eficaz y moderna.