Ni uno ni tres meses: esta es la frecuencia exacta con la que debes lavar al perro según los expertos

La limpieza de nuestras mascotas forma parte de las tareas diarias que debemos incluir en nuestra rutina semanal. Esta es tan solo una de las muchas responsabilidades que asumen las personas que adoptan a un perro, pero en muchas ocasiones no está clara cuál debería ser la frecuencia adecuada para bañar a nuestros amigos peludos.

Esta tarea está rodeada de mitos y malentendidos a cada cual más extravagante para responder a la pregunta de cuál es la frecuencia real con la que deberíamos bañar a un perro para asegurar su salud y su bienestar.

Lo primero que tenemos que considerar es que bañar a un perro no es simplemente cuestión de mantenerlo limpio; también se trata de ayudarlo a deshacerse de bacterias y suciedad que podría afectar a su salud.

En cualquier caso, la frecuencia con la que se debe bañar al perro varía dependiendo de distintos factores como, por ejemplo, el pejale o el estilo de vida del animal. Para considerar cuál es la frecuencia correcta para bañar a nuestro animal, lo primero que debemos considerar es esto.

Esta es la frecuencia con la que tenemos que lavar al perro según los expertos

Para empezar, es importante establecer que un perro no debe estar sin baño más de tres meses. No obstante, esto no significa que debamos esperar siempre hasta ese límite. La recomendación general es no bañarlo más de una vez al mes o cada tres semanas, salvo que sea necesario por razones específicas.

El tipo de pelaje del perro influye significativamente en la frecuencia del baño. Los perros con pelo corto suelen ensuciarse menos, lo que permite espaciar más los baños sin comprometer su higiene; en este caso, un baño cada mes y medio o dos meses es suficiente. En cambio, los perros con pelo medio requieren un equilibrio cuidadoso para mantener la limpieza sin eliminar demasiados aceites naturales que protegen su piel; lo ideal es bañarlos cada mes o mes y medio. Por último, los perros con pelo largo tienden a acumular más suciedad y sus pelajes pueden enredarse fácilmente, por lo que necesitan una frecuencia de baño mayor junto con cepillados regulares; un baño cada tres semanas o un mes es recomendable.

Si un perro necesita baños más frecuentes de lo recomendado, es mejor utilizar solo agua o toallitas higiénicas específicas para perros. Además, es fundamental utilizar un champú que respete el pH natural del perro, ya que los productos para humanos son demasiado ácidos para ellos y pueden dañar su piel. El cepillado regular también ayuda a eliminar suciedad y pelo muerto, reduciendo así la necesidad de baños frecuentes.

En cuanto a los cachorros, no deben ser bañados antes de los tres meses y solo después de haber sido vacunados. Esperar hasta que el cachorro tenga al menos tres meses es preferible para evitar problemas respiratorios y asegurar que esté suficientemente fuerte. Al igual que los perros adultos, los cachorros no deben ser bañados más de una vez al mes.

Existen varios mitos comunes sobre el baño de los perros. Aunque es cierto que los baños eliminan aceites del pelaje, la regeneración capilar en los perros es alta y esto no representa un problema con una frecuencia adecuada de baños. Otro mito es que el pH de la piel del perro puede alterarse temporalmente con el baño, pero se restablece rápidamente.

También se dice que el champú impide que otros perros reconozcan a uno bañado, pero esto no tiene fundamento científico, ya que el olfato de los perros es lo suficientemente potente como para no verse afectado significativamente por el olor del champú.

El cuidado de la higiene de un perro es esencial para mantenerlo saludable y cómodo. La clave está en encontrar un equilibrio adecuado en la frecuencia de los baños, considerando el tipo de pelaje y el estilo de vida del perro.