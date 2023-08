España se encuentra en pánico por la llegada de una nueva plaga: la mosca negra. La Asociación nacional de Empresas de Sanidad Ambiental han dado la voz de alarma sobre el aumento exponencial de la población de esta especie que, si no se trata de forma adecuada, podría traer graves problemas a la población.

La mosca negra (Simulium erytrocephalum) es un insecto de tan solo 6 milímetros y color oscuro, natural de España, que en los últimos años ha visto disparada su población a causa del aumento de las temperaturas debido al cambio climático.

Esta especie de mosca, muy parecida a simple vista a la mosca común, es especialmente peligrosa por su agresiva mordedura. Y es que sí, este bicho no pica, sino que muerde, y los efectos de este ataque pueden tener graves consecuencias. La picadura es extremadamente dolorosa e indetectable durante los primeros momentos debido a un anestésico que se inyecta a través de la mordedura. Aunque no transmite enfermedades, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid alertan que "se ha detectado que, en algunos de los municipios afectados por su presencia, el número de consultas por picaduras de insecto en los centros de salud es mayor a la medida del resto".

Una famosa presentadora, atacada por la mosca negra

Cada vez son más los casos de pacientes que acuden a los centros médicos a tratarse por este insecto. Los ayuntamientos de varias ciudades ya están tomando medidas pero, en cualquier caso, las autoridades sanitarias piden extremar las precauciones: intentar no pasear por las zonas en las que se ha detectado más actividad de este insecto o utilizar repelentes y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

La famosa presentadora de programas como 'La Isla de las Tentaciones' o 'Así es la vida' Sandra Barneda ha confesado en su nuevo programa que ella misma sufrió el ataque de este espécimen y cuáles fue su experiencia. Según ha relatado ante la audiencia de Telecinco, el incidente sucedió el pasado verano de 2022 en Madrid y comenzó a preocuparse al observar que el dolor de la mordedura persistía: "Pensé que era una araña, pero no se me curaba".

Además, ha explicado que la mordedura "tardó semanas en irse" y que comenzó a preocuparse cuando la roncha se hacía más grande. Finalmente, visitó al médico (tal y como recomiendan los expertos cuando la zona se hincha y duele) donde le diagnosticaron una reacción alérgica.

¿Cómo actuar en caso de que te muerda una mosca negra?