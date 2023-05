La Región de Murcia cuenta con una población extranjera de 226.431 habitantes censados en el padrón, según el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) y la tercera nacionalidad mayoritaria, con 17.532 habitantes, es la británica.

El municipio donde viven la mayoría de ciudadanos que vienen desde Reino Unido es Mazarrón: localidad que, en 2021, contaba con la mayor colonia de ingleses empadronados: un total de 4.076 personas.

Por eso, no parece casualidad que la región costeña haya sido una de las primeras de Murcia en contar con un supermercado inglés. La cadena The Food Co, más conocida como Tesco, ha visto en el municipio murciano para dar servicio a los miles de británicos, la mayoría jubilados, que han establecido su residencia a orillas del Mediterráneo.

Con esta operación, The Food Co (una cadena nacida en 2019 con el objetivo de llevar las marcas inglesas de Tesco a España, Portugal y Gibraltar) ofrece muchos productos que, de otra forma, sería difícil encontrar en los supermercados convencionales de nuestro país.

Medio TikTok alucina con los precios del 'Mercadona británico' de Murcia

Aunque el establecimiento irrumpió en la Región de Murcia en noviembre de 2019, cuando la británica Tesco se alió con la empresa Overseas Importas para crear la marca The Food Co, la firma acaba de popularizarse entre el público español gracias a un vídeo en TikTok de la usuaria @avocadosenelmundo.

A la creadora de contenido le ha llamado la atención el idioma en el que están escritos todos los productos: "Lo tenéis en varios sitios de Inglaterra. Yo lo conocí en Londres. Está en Mazarrón, Murcia". También ha destacado la cantidad de comida distinta a la que se puede encontrar habitualmente en las firmas españolas: "una enorme variedad de pizzas" y "fish and chips, porque es súper típico allí".

Además de la variedad de producto y de artículos como libros o tarjetas de felicitaciones, Avocadosenelmundo ha destacado los precios de los productos: "No es barato, también os lo digo". Por ejemplo, ha comentado que "Estos cereales los tienen en Carrefour a 3 euros y pico y aquí estamos a 5.50 euros, así que el Tesco es más caro".