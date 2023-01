La política de Mercadona es sencilla, pero eficaz: por un lado, ofrece los productos de la mejor calidad al menor precio posible; y por otro, está en constante innovación para mejorar su catálogo y los artículos que ya existen en él. Por eso, no es raro que cada semana que vamos a comprar a los locales de la cadena valenciana encontremos alguna novedad.

En ocasiones, los nuevos productos de Mercadona tocan la fibra a alguna región española en concreto: hace una semanas le tocaba a los canarios, con las papas locas típicas de las islas; y ahora le ha tocado a los murcianos con un chocolate que acaba de incorporarse a los lineales.

Siempre se ha dicho que los murcianos le echan limón a literalmente todo: a la ensalada, a las lentejas e incluso al lavavajillas, a la nevera o a los ojos. La presencia de este cítrico en las huertas de la vega baja ha provocado que tradicionalmente, en Murcia y otras zonas del levante se le aplique el zumo ácido de este fruto a una amplia gama de alimentos y que, además, también se exploten sus propiedades medicinales y desinfectantes.

Gente: es imposible que los murcianos le pongáis limón a todo

Mi madre: pic.twitter.com/4La7tlN6nc — Jara (@A_Jara96) August 23, 2019

La última novedad de Mercadona hace un guiño precisamente a la Región de Murcia: una tableta de chocolate rellena de crema de limón. Esta mezcla, que parece salida de la fantasía de cualquier huertano, está producida por la empresa alicantina Sanchis Mira S.A. ubicada en el Polígono Industrial de Jijona.

El chocolate que hace las delicias de todos los murcianos consiste en una tableta de 100 gramos de chocolate negro con pureza del 72% y rellena de crema de limón. Se comercializa por 1,1€ la unidad y ha recibido las buenas críticas de cientos de usuarios en redes sociales.

Cookcinema, una cuenta que analiza en TikTok las novedades de los supermercados, prueba con escepticismo la mezcla, ya que asegura que a priori no le gusta mucho el limón: "Está bueno. Sí que me gusta. Está muy bueno. El contraste de la acidez del limón con el chocolate puro me gusta".