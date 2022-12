Uno de los 'snacks' favoritos más consumidos a lo largo y ancho del planeta son las patatas fritas. En cualquier momento y a cualquier hora, acompañadas con un refresco o completando un menú variado, las patatas fritas son ese capricho que contenta a todos los paladares, sean cuales sean sus gustos y exigencias. Mucho más en la actualidad que han surgido una infinidad de variedades.

Una de las marcas más prestigiosas del mercado, en cuanto a 'snacks' de patatas fritas se refiere, es Lay's. No en vano cuentan con una excelente calidad, estando avaladas por un gigante empresarial como es Pepsico. Sin embargo, una de sus variedades ha tenido que ser retirada de los supermercados al encontrarse ciertas irregularidades. ¿Sabes cuál es y por qué?

Lay's, obligada a retirar una de sus especialidades

La alerta ha surgido de la Red de Alerta Alimentaria Europea, RASFF, de la que se ha hecho eco la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan. Al parecer se ha encontrado la presencia de alérgenos en una de las variedades que ofrece Lay's en sus patatas fritas de bolsa. Y que, por supuesto, no aparecen indicadas en el envase.

Se trata de la variedad denominada como: Lay's al horno al punto de sal.

La investigación fue llevada a cabo por las autoridades sanitarias de Bélgica. Es allí donde, tras un profundo análisis, se encontraron alérgenos como: leche, soja y trigo. Estos no aparecen en la etiqueta, por lo que su presencia resulta perjudicial para aquellas personas que puedan tener intolerancia a estos componentes. El resto de consumidores no deben tener ningún temor, ya que no existe un riesgo para la salud.

Lotes concretos y lugar de distribución

Las características completas de estos lotes son:

Nombre: Lay's al horno al punto de sal.

Número de los lotes retirados: BV 51501 256, BV 51504 256 y BV 51501 257.

Fecha de consumo preferente (que aparece en los lotes): 4 de febrero de 2023.

Está envasado en bolsa y el peso de cada unidad es de 150 gramos.

Las comunidades que han sido alertadas, ya que se ha detectado su distribución son: Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco, Madrid, Galicia, Murcia, Castilla y León, Asturias y Cataluña.

Todas las autoridades de alimentación sanitaria, de todas las comunidades, han sido informadas con la debida antelación para que retiren estos lotes de todos los supermercados. Aunque nunca está de más, llevar el máximo de los cuidados, sobre todo si somos población de riesgo.