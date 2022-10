Quien haya visitado la sección de la leche en algún local de Mercadona se habrá dado cuenta de que falta algo importante: los lácteos de la marca Hacendado han desaparecido de las estanterías de algunos establecimientos, y los usuarios denuncian en redes sociales que no pueden encontrar productos básicos como la leche semidesnatada, la leche entera o la leche desnatada.

Tal y como pasó hace unas semanas con el aceite de girasol, las bolsas de hielo, las galletas o la colina de coco, Mercadona está sufriendo un problema de desabastecimiento con la leche de su propia marca en distintos formatos. En este caso, el contratiempo es aún mayor, ya que la leche es un bien de primera necesidad.

Aunque no queda leche de la marca de Mercadona (Hacendado) y todavía no se sabe cuándo se restituirá el suministro, sí que podemos encontrar otras firmas como la leche Puleva. El problema aquí es que, debido a la inflación, muchas familias no pueden permitirse asumir el sobrecoste que significa comprar otras marcas de leche distintas a Hacendado, que tienen un precio mayor.

¿Por qué no hay leche Hacendado en Mercadona?

Los clientes de Mercadona que han consultado públicamente al supermercado acusan la falta de varios formatos de leche: los bricks de 1 litro, las botellas de 1,5 litros y los tetrabricks de 200 mililitros. Los lácteos que, según informan en redes sociales, faltarían en las estanterías son la leche entera, semidesnatada, desnatada y la leche de proteínas.

@Mercadona perdonad que os moleste pero, ¿ habéis retirado vuestra leche temporal o definitivamente? Ayer sólo vi Asturiana y en tienda no supieron informarme. Gracias! — LOL (@ldalol75) 12 de octubre de 2022

El servicio de atención al cliente de la cadena valenciana ha respondido a las dudas de los usuarios en Twitter confirmando los problemas de abastecimiento: Hola, Irlanda. Estamos teniendo faltas de suministro por parte del proveedor y estamos trabajando para dar el servicio con normalidad lo antes posible. Disculpa las molestias ocasionadas".

Hola, Irlanda. Estamos teniendo faltas de suministro por parte del proveedor y estamos trabajando para dar servicio con normalidad lo antes posible. Disculpa las molestias ocasionadas. — Mercadona (@Mercadona) 14 de octubre de 2022

Los proveedores de leche de Mercadona

La firma de Juan Roig cuenta con proveedores locales para producir y envasar la leche marca Hacendado que, después, comercializa en sus supermercados. En Murcia, por ejemplo, la cadena cuenta con la empresa Lactazor, mientras que en Andalucía trabaja con COVAP, en Galicia con Naturleite, en Catalunya con Làctia, y en Euskadi y Cantabria con Iparlat.