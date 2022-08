Los limones son uno de los cítricos que con más frecuencia compramos. Aderezan comidas, le dan sabor al agua… Lo tienen todo para merecer un espacio en nuestros hogares, pero ¿son todos los limones iguales?

Lo cierto es que no todos los limones tienen la misma calidad, por lo que es importante tener esto en cuenta cuando hagamos la compra en el supermercado o en la frutería. Sigue leyendo, porque a continuación te contamos cuáles son los limones que no debes comprar bajo ningún concepto.

Estos son los limones que no debes comprar

Cuando hablamos de limones, hay que tener en consideración que existen varias variedades. Con una de ellas es necesario tener especial cuidado, y es que podría ser tóxica. A pesar de este problema, este tipo de limones no es tan fácil de identificar en los lineales del supermercado, por lo que contaremos cómo reconocerlos cuando los veas.

En un primer momento, parece complicado averiguar cuáles son los limones a los que nos referimos. Por fuera, todos tienen un aspecto impecable, con una forma perfecta, sin daños y con un color brillante. ¿Cómo saber entonces cuáles son los limones que debemos evitar?

Los limones a los que debemos prestar atención son aquellos en cuya etiqueta está escrita la frase “cáscara no comestible” o “piel no comestible”. La razón es que la cáscara de estos cítricos podría ser tóxica y, por tanto, no apta para su consumo.

Detrás de este problema se esconden los productos químicos como antifúngicos o antimoho, en muchos casos nocivos, que se emplean para conseguir que los limones tengan una apariencia perfecta. ¿Se puede solucionar de alguna forma? Por desgracia no, ya que no basta con lavar estos limones. Estas sustancias son capaces de llegar hasta el interior de los limones, perjudicando la salud de las personas.

A estas alturas te preguntarás cuál es la razón para que este tipo de limones se comercialicen. Aunque no solemos fijarnos, la responsabilidad recae en nosotros, y es que el mensaje anteriormente mencionado está reflejado en cada una de las etiquetas de producto.

Sabiendo esto, queda en nuestras manos informarnos antes de comprar y, sobre todo, apostar por productos de calidad.