La respuesta es sí, sí se puede hacer una barbacoa en el balcón. La legislación establece que no se pueden hacer barbacoas en el campo desde el 1 de junio hasta mediados de septiembre, pero no hay ninguna prohibición que diga que no se pueden hacer en azoteas, terrazas o balcones de viviendas particulares.

Pero la ley también establece letra pequeña que hay que conocer para evitar infracciones que puedan terminar en una sanción económica por parte de la administración. Las barbacoas privadas están permitidas en balcones y terrazas siempre y cuando se enciendan en un área privada y no en un lugar compartido con otros miembros de la comunidad de vecinos. Estos son los productos que triunfan entre los amantes de la carne y las barbacoas Es importante conocer la Ley de Propiedad Horizontal En el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal se establece que no se pueden realizar actividades que estén prohibidas por los estatutos o que resulten peligrosas o molestas para los vecinos. ¿Qué ocurre entonces? Que si la barbacoa genera un ruido intenso o emite gases y olores que perjudican a los vecinos o que pueden entrañar un riesgo de que se produzca un incendio, puede haber problemas a la hora de realizarla. Si se vive en un bloque de vecinos y el balcón en el que se pretende hacer la barbacoa es muy pequeño o está demasiado próximo a la vivienda de un vecino, pueden existir quejas por el humo y el olor, ya que puede entrar en su espacio habitable. Aunque no existe una prohibición expresa de hacer barbacoas, los vecinos molestos pueden acabar pidiendo que se incluyan de forma expresa en los estatutos. Así que, para evitar el humo, lo mejor es recurrir a barbacoas eléctricas como la Weber Pulse 2000, con un precio de unos 900 euros, o a la barbacoa Moddeny Parrilla, por 78,50 euros, que se puede colocar en la pared o barandilla de un balcón.