A los amantes de la moda nos gusta tener nuestras prendas en perfectas condiciones en todo momento para que nos queden como un guante e ir lo más vestido y arreglado posible. Y uno de los aspectos que más inciden en el cuidado de la ropa es su tendido. Y es que, una mala práctica puede hacer que esa camisa o pantalón que tanto nos gusta se deteriore antes de tiempo. ¿Cuándo es mejor tender la ropa en verano? Lo analizamos a continuación.

El mejor momento para tender la ropa en verano

Lo ideal para tender la ropa es tener un espacio exterior para que se pueda secar al aire libre y el proceso sea mucho más rápido. Tanto si se dispone de ese lugar como si no, veamos en qué momento es mejor para hacerlo durante el verano.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que los rayos del sol pueden deteriorar el color de nuestra ropa, y ¡en verano son muy agresivos! Si queremos conservar el tono de nuestras prendas favoritas y tendemos en el exterior, lo ideal es hacerlo por las noches, ya que seguramente con la temperatura ambiente sea suficiente para que cuando nos levantemos esté seca.

Si vives en un sitio con altas temperaturas diurnas y bajas nocturnas, tenderla por la noche podría suponer que de madrugada pueda humedecerse por el efecto del rocío. Así que, en estos casos, lo ideal es tenderla al inicio de la tarde para que esté seca al acabar el día, pero recuerda protegerla de los rayos solares o, si es de color, darle la vuelta para que no los deteriore.

Por último, si no dispones de un lugar exterior para tender la ropa y tienes que hacerlo dentro de tu casa, piensa en el efecto que puede hacer el aire acondicionado en ella, lo mejor sigue siendo también hacerlo por la noche. Y si no tienes aire acondicionado, entonces da igual el momento que elijas, eso sí, piensa que la ropa sacada de la lavadora desprende humedad y esta, combinada con el calor, no trae nada bueno. ¿Lo mejor? Sigue siendo por la noche.