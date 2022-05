Todos tenemos en casa monedas antiguas que se han puesto muy sucias o incluso monedas actuales pero que nos las han dado en mal estado. Hay mucha gente que le gustaría limpiarlas y quitarles la suciedad, pero no saben cómo hacerlo o creen que es algo muy complicado. Si eres de esas personas, no te preocupes, porque te mostramos cómo limpiar tus monedas antiguas, o no tan antiguas, de forma rápida y sencilla.