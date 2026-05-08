La Universidad de Murcia patenta un método para eliminar nanoplásticos del agua de forma eficiente y sostenible

La Universidad de Murcia ha desarrollado y patentado una nueva tecnología para la eliminación selectiva de micro- y nanoplásticos en agua, uno de los contaminantes emergentes que más preocupa actualmente por su impacto en el medio ambiente y la salud pública. Este avance propone una solución eficaz, sostenible y económicamente viable frente a las limitaciones de los métodos convencionales empleados en el tratamiento de aguas.

El desarrollo es fruto de la colaboración entre los grupos de investigación de Química Sostenible, liderado por el profesor Pedro Lozano, y de Métodos Instrumentales Aplicados, dirigido por la profesora Pilar Viñas, ambos de la Facultad de Química de la UMU. Esta cooperación ha permitido diseñar una tecnología innovadora capaz de afrontar con éxito la presencia de partículas plásticas de tamaño microscópico en diferentes tipos de agua.

Los micro- y nanoplásticos están presentes en aguas residuales, industriales e incluso potables, lo que supone un desafío creciente para las plantas de tratamiento. Su tamaño extremadamente reducido dificulta su eliminación mediante técnicas tradicionales, mientras que otras alternativas implican elevados costes energéticos y el uso de compuestos químicos que generan residuos secundarios. Además, estas partículas pueden actuar como vectores de contaminantes tóxicos, acumulando metales pesados y compuestos orgánicos peligrosos, lo que incrementa su impacto sobre los ecosistemas y la salud humana.

Una solución basada en líquidos iónicos termo-responsivos

La tecnología desarrollada se basa en el uso de líquidos iónicos con propiedades termo-responsivas, capaces de modificar su comportamiento en función de la temperatura. Este principio permite pasar de un sistema homogéneo a una separación de fases controlada, facilitando la captura y extracción de los contaminantes plásticos.

Según explica la profesora Rocío Villa, el procedimiento se desarrolla en tres etapas: en primer lugar, el líquido iónico se mezcla con el agua contaminada, interactuando con las partículas plásticas; posteriormente, un cambio de temperatura induce su agrupación y la separación de fases; finalmente, se obtienen tres fracciones diferenciadas: agua purificada, una fase sólida con los micro- y nanoplásticos concentrados y el líquido iónico, que puede recuperarse y reutilizarse.

Mayor eficiencia y menor impacto ambiental

Entre las principales ventajas del sistema destaca su elevada eficacia en la eliminación de partículas nanométricas, inaccesibles para otros métodos, así como su bajo consumo energético, al evitar procesos intensivos como la ultrafiltración o la centrifugación.

Asimismo, elimina la necesidad de aditivos químicos convencionales, lo que reduce la generación de residuos contaminantes y favorece modelos de tratamiento basados en la economía circular. La posibilidad de recuperar y reutilizar el líquido iónico refuerza su carácter sostenible y contribuye a disminuir los costes operativos.

El sistema presenta, además, una gran versatilidad, ya que puede adaptarse a distintos tipos de agua y condiciones operativas, desde entornos urbanos hasta aplicaciones industriales específicas. Esta flexibilidad permite ajustar el proceso en función de variables como la salinidad o la naturaleza de los polímeros presentes.

Aplicaciones en sectores clave

La tecnología desarrollada tiene potencial de aplicación en ámbitos como las plantas de tratamiento de aguas residuales, la industria del reciclaje de plásticos, los sectores textil y cosmético, así como en procesos de desalación y remediación ambiental.

Puede emplearse como etapa avanzada en tratamientos terciarios para garantizar la eliminación de contaminantes emergentes o como sistema de protección de infraestructuras críticas, como las membranas de ósmosis inversa. Además, abre nuevas vías para la valorización de residuos al facilitar la concentración y recuperación de partículas plásticas difíciles de gestionar.

La invención ha sido validada en entornos experimentales, donde ha demostrado una alta eficiencia en la captura de micro- y nanoplásticos en distintas matrices de agua. Estos resultados respaldan su potencial para su integración en sistemas reales de tratamiento, tanto en instalaciones existentes como en nuevas infraestructuras.

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A través de su oficina de transferencia, la Universidad de Murcia trabaja ahora en la búsqueda de colaboraciones con empresas del sector del agua y del tratamiento de residuos para impulsar su escalado industrial y su explotación comercial. Con este avance, la institución refuerza su compromiso con la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a afrontar los grandes retos ambientales actuales.