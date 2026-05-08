Dona médula en la UMU para hacer un 'match' por la vida

La Universidad de Murcia, a través del Centro Social Universitario, se suma a la tercera edición de Un Match por una Vida, una iniciativa solidaria que se celebrará el próximo 12 de mayo, de 09:30 a 14:00 horas, coincidiendo con el Día Regional del Donante de Órganos y Médula Ósea de la Región de Murcia.

La actividad forma parte de la campaña III Match Región de Murcia, en la que participan los diez hospitales públicos de la Región, 43 centros de salud, el Centro Regional de Hemodonación y los campus universitarios, con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y sensibilizar a la población sobre su importancia.

Con el fin de implicar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía, se han organizado distintas actividades paralelas. Entre ellas destaca la carrera popular solidaria que tendrá lugar el domingo 10 de mayo, con salida desde el Centro Regional de Hemodonación y llegada a la Plaza de Toros de Murcia.

Además, durante la jornada del 12 de mayo, las personas asistentes podrán hacerse donantes in situ, recibir información sobre la donación de médula ósea y disfrutar de diferentes propuestas lúdicas y solidarias, como un market solidario, churros con chocolate, obsequios, sorpresas y el sorteo de diez entradas para el parque acuático y zoo Terra Natura Murcia.

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El trasplante de médula ósea representa, en muchos casos, la única esperanza para pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas. Sin embargo, encontrar un donante compatible sigue siendo un gran desafío: la probabilidad de compatibilidad entre dos personas es de aproximadamente una entre 3.500. Por ello, aumentar el número de donantes registrados resulta fundamental para incrementar las posibilidades de que cada paciente encuentre ese “match” que puede salvarle la vida.