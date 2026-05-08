La Asociación Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia concede el Premio Piedad de la Cierva 2026 a las catedráticas jubiladas de la Universidad de Murcia Rosa María Iglesias y María Consuelo Álvarez
L.O.
La Asociación Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia ha anunciado la concesión del prestigioso Premio Piedad de la Cierva 2026 a las catedráticas jubiladas de la Universidad de Murcia (UMU) Rosa María Iglesias Montiel y María Consuelo Álvarez Morán, especialistas en Filología Clásica. La decisión ha sido adoptada por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad.
Este reconocimiento adquiere una relevancia especial al distinguir, por primera vez, a dos investigadoras del ámbito de las Humanidades, concretamente del área de Filología Latina. Ambas premiadas han desarrollado una destacada trayectoria académica y científica vinculada a la excelencia investigadora y a la Universidad de Murcia.
María Consuelo Álvarez Morán y Rosa María Iglesias Montiel han dedicado su carrera académica al estudio de las Metamorfosis de Ovidio, la mitología y su proyección en el Renacimiento y a la literatura latina.
El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo mes de septiembre, en el marco del evento anual “Lyceum de una noche de verano”. El galardón toma su nombre de la científica murciana Piedad de la Cierva, pionera en el ámbito de la investigación en España.
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