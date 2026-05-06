La investigación académica y el sector audiovisual avalan el éxito del proyecto ‘Historia(s) de Universidad’

El proyecto audiovisual ‘Historia(s) de Universidad’, desarrollado por el Servicio de Comunicación de la Universidad de Murcia (UMU), ha logrado un doble reconocimiento que confirma su valor estratégico: el respaldo de la comunidad científica y su éxito en certámenes de creación audiovisual. Estas distinciones validan la apuesta de la institución por una ‘nueva narrativa’ que prioriza el factor humano y la emoción frente a la comunicación institucional tradicional.

Un reciente artículo de investigación publicado en la revista académica Information —posicionada en el segundo cuartil (Q2) del Journal Citation Reports— ha analizado el impacto de ‘Historia(s) de Universidad’ entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023. Los resultados del estudio, liderado por los profesores de la UMU José Carlos Losada Díaz y Javier Almela-Baeza, concluyen que las publicaciones basadas en este formato de storytelling emocional duplican la tasa de compromiso (engagement) en comparación con el contenido institucional convencional.

La investigación destaca que el formato ha sido especialmente eficaz en plataformas como TikTok, donde dos de las piezas de la serie alcanzaron el primer y sexto lugar histórico en alcance de la cuenta oficial de la UMU, en la que ha logrado conectar con audiencias jóvenes de manera orgánica y sin inversión publicitaria. Según los autores, este enfoque permite "reforzar la identidad institucional y construir relaciones más profundas con la comunidad".

Reconocimiento profesional: finalista en el Premio SAV

Más allá de las métricas, la calidad técnica y narrativa del proyecto ha sido reconocida en la III Muestra Interuniversitaria de Cortometrajes ‘Maravíllame’, celebrada recientemente en la Universidad de Cádiz. La pieza “Historia(s) de Universidad - Mar Menor”, resultó finalista en la categoría de Mejor Producción de un Servicio Audiovisual de Universidades Españolas.

Este certamen, promovido por la Asociación de Profesionales Audiovisuales Universitarios (APAU), destaca aquellas obras que aportan un equilibrio entre el rigor académico y una alta calidad técnica y narrativa. ‘Mar Menor’ fue dirigido y guionizado por Amalia López y Javier Almela, bajo la coordinación de José Carlos Losada.

Sobre ‘Historia(s) de Universidad’

Noticias relacionadas

Lanzado en septiembre de 2022, ‘Historias de Universidad’ es un sistema narrativo que articula los valores de la Universidad de Murcia a través de las experiencias vitales de sus protagonistas: estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración. Con episodios dedicados a temas como la salud mental, la superación personal y la conservación del medio ambiente, el proyecto busca "humanizar la institución", alejándose de los formatos burocráticos para generar una proximidad real con la sociedad.