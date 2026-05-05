La spin-off de la UMU SCORPION afianza su crecimiento con tres certificaciones de excelencia innovadora

SCORPION Cybertechnologies, la spin-off nacida como Empresa Basada en el Conocimiento (EBC) de la Universidad de Murcia (UMU), consolida su trayectoria tecnológica y empresarial con la obtención de tres reconocimientos de especial relevancia.

En concreto, la compañía, impulsada por los investigadores del grupo de investigación en Sistemas Inteligentes y Telemática de la Facultad de Informática de la UMU, acaba de ser certificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como Joven Empresa Innovadora (JEI). Entre sus últimos logros también ha conseguido la acreditación de la Empresa Nacional de Investigación (ENISA) como Empresa Emergente y ha sido reconocida como PYME Innovadora por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estos distintivos suponen un triple respaldo institucional al modelo de negocio de la firma, avalando tanto el marcado carácter innovador de sus soluciones tecnológicas como su alto potencial de escalabilidad, representando además una validación del camino iniciado desde su origen en el seno de la UMU.

Transferencia de la investigación al mercado

Desde su fundación, la estrategia de SCORPION se ha centrado en trasladar la investigación académica al desarrollo de tecnologías aplicadas. Su herramienta más exitosa ha sido precisamente SCORPION Cyber Range, una solución basada en gemelos digitales y simulación avanzada diseñada para optimizar la formación especializada en los ámbitos de la ciberseguridad y la ciberdefensa.

Estos tres logros refuerzan la misión estratégica de la spin-off, centrada en mejorar la formación en ciberseguridad, impulsar la resiliencia digital de las organizaciones y contribuir a un ecosistema tecnológico más seguro.

En un escenario global definido por la rápida evolución de las amenazas digitales, la empresa reafirma con estos reconocimientos su apuesta por la innovación como motor esencial. Según destacan los investigadores implicados estas certificaciones “son herramientas clave para anticiparse a los retos del sector y seguir construyendo soluciones de alto valor tecnológico con sello universitario”.

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