Acuerdo con la Diócesis de Cartagena para organizar actividades de extensión universitaria
L.O.
La Universidad de Murcia (UMU) y la Diócesis de Cartagena han firmado en el Palacio Episcopal un convenio de colaboración para la organización de actividades de extensión universitaria, que tendrá una duración de cuatro años. El acuerdo ha sido suscrito por el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y por el rector en funciones de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz en un acto institucional al que han asistido representantes tanto del ámbito académico como del eclesial.
El convenio establece un marco de colaboración para la organización conjunta de actividades, tales como congresos, cursos, seminarios o jornadas, en ámbitos como la educación, la formación ética, el diálogo fe y cultura, y la investigación; y para el próximo curso académico acuerda el desarrollo de los seminarios Fe y arte, Ciencia y teología, y Acompañamiento en contextos vulnerables, así como del VI Congreso Sociedad Científicos Católicos de España, que por primera vez tendrá lugar en una universidad pública.
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