La Universidad de Murcia campeona de la regata interuniversidades de piragüismo en el Mar Menor
L.O.
La Universidad de Murcia se alzó con la victoria en la XXV edición de la Regata Interuniversidades de la Región de Murcia de piragüismo, una competición celebrada en aguas del Mar Menor.
En esta regata participaron, además de la UMU y la UCAM, la Academia General del Aire, en cuyo equipo competía este año la Princesa de Asturias, y la Universidad Politécnica de Cartagena.
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