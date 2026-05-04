La UMU se suma a la VI edición del concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales»

La Universidad de Murcia (UMU), como parte de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), se vuelve a sumar un año más al concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales». Las personas investigadoras en formación que hayan finalizado y defendido su tesis doctoral en los últimos 12 meses, o los doctorandos que la estén desarrollando, podrán participar elaborando una publicación en formato de «carrusel» únicamente en la red social Instagram.

La publicación deberá realizarse entre las 09:00 horas del 1 de mayo y las 23:59 del 21 de mayo de 2026. El contenido debe adaptarse a un lenguaje sencillo y visualmente atractivo, con el fin de acercar sus resultados a la sociedad. En esta sexta edición habrá seis premios dotados con 500 euros cada uno, gracias a la financiación aportada por la Fundación Ignacio Larramendi.

Los doctorandos y doctorandas deberán registrar su participación con un enlace a la publicación a través del presente formulario. La primera publicación del carrusel deberá incluir obligatoriamente el hashtag #HiloTesis y, si es posible, citar o etiquetar en una imagen a @Crueuniversidad, @Fundacionignaciolarramendi y a la cuenta de @UMUDivulga. Además, se puede divulgar el contenido en cualquiera de las lenguas cooficiales del estado, aunque en caso de ser seleccionado para la fase final a nivel nacional, se deberá traducir al castellano.

El concurso #HiloTesis es una iniciativa de la CRUE en colaboración con la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) para acercar la investigación universitaria a la sociedad a través de formatos accesibles, creativos y digitales. Cuenta con el apoyo de la Fundación Ignacio Larramendi, fundación que tiene entre sus objetivos fundacionales el impulso y la promoción de estudios o actuaciones de carácter científico y cultural que contribuyan a reforzar la relevancia social de la investigación como piedra angular de una sociedad más abierta, justa y equilibrada.

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Consulta las bases del concurso aquí o visita la web de CRUE.