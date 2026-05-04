Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DepuradorasMutación roedoresGimnasios CartagenaViviendas Santa LucíaFestival Aéreo San JavierTeleasistencia
instagramlinkedin

La UMU se suma a la VI edición del concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales»

El certamen «#HiloTesis» regresa en su sexta edición para acercar la investigación doctoral a la sociedad a través de Instagram

cartel hilo tesis

cartel hilo tesis

L.O.

La Universidad de Murcia (UMU), como parte de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), se vuelve a sumar un año más al concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales». Las personas investigadoras en formación que hayan finalizado y defendido su tesis doctoral en los últimos 12 meses, o los doctorandos que la estén desarrollando, podrán participar elaborando una publicación en formato de «carrusel» únicamente en la red social Instagram. 

La publicación deberá realizarse entre las 09:00 horas del 1 de mayo y las 23:59 del 21 de mayo de 2026. El contenido debe adaptarse a un lenguaje sencillo y visualmente atractivo, con el fin de acercar sus resultados a la sociedad. En esta sexta edición habrá seis premios dotados con 500 euros cada uno, gracias a la financiación aportada por la Fundación Ignacio Larramendi.

Los doctorandos y doctorandas deberán registrar su participación con un enlace a la publicación a través del presente formulario. La primera publicación del carrusel deberá incluir obligatoriamente el hashtag #HiloTesis y, si es posible, citar o etiquetar en una imagen a @Crueuniversidad, @Fundacionignaciolarramendi y a la cuenta de @UMUDivulga. Además, se puede divulgar el contenido en cualquiera de las lenguas cooficiales del estado, aunque en caso de ser seleccionado para la fase final a nivel nacional, se deberá traducir al castellano.

El concurso #HiloTesis es una iniciativa de la CRUE en colaboración con la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) para acercar la investigación universitaria a la sociedad a través de formatos accesibles, creativos y digitales. Cuenta con el apoyo de la Fundación Ignacio Larramendi, fundación que tiene entre sus objetivos fundacionales el impulso y la promoción de estudios o actuaciones de carácter científico y cultural que contribuyan a reforzar la relevancia social de la investigación como piedra angular de una sociedad más abierta, justa y equilibrada. 

Noticias relacionadas

Consulta las bases del concurso aquí o visita la web de CRUE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cardiólogo murciano José Abellán: 'Para descansar mejor, no te acuestes ni adoptes la posición de tumbado durante el día
  2. Alerta de Salud en la Región de Murcia: piden a toda la población que adopte 'medidas preventivas para protegerse
  3. Los últimos sueños de Tere: ver a Samuel y dar luz a la ELA
  4. Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
  5. Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
  6. Adiós a las mosquiteras: el invento de Ikea por menos de 7 euros para dormir tranquilo en verano
  7. Temor en la familia paterna del niño desaparecido en Molina de Segura: 'Tenemos miedo de que la madre se esconda con él y estemos años sin verlo
  8. Un trozo de limón: el sencillo truco de los murcianos para acabar con los mosquitos en verano

La Universidad de Murcia campeona de la regata interuniversidades de piragüismo en el Mar Menor

La Cátedra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria aborda la creación de ingredientes saludables minimizando el desperdicio en la cadena agroindustrial

La Cátedra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria aborda la creación de ingredientes saludables minimizando el desperdicio en la cadena agroindustrial

La carrera popular de la UMU reúne a 1.400 participantes por una causa solidaria

La carrera popular de la UMU reúne a 1.400 participantes por una causa solidaria

La UMU se suma a la VI edición del concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales»

La UMU se suma a la VI edición del concurso «#HiloTesis: tu tesis doctoral en redes sociales»

Nace la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad

Nace la Escuela de Práctica Profesional de Emergencias y Seguridad

Almudena Gómez: "Si viene a mí una buena historia no la voy a desechar por no tratarse de fantasía"

Almudena Gómez: "Si viene a mí una buena historia no la voy a desechar por no tratarse de fantasía"

El ciclo ‘La UMU y la Cultura Científica’ aborda uno de los temas más relevantes del momento: el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana

El ciclo ‘La UMU y la Cultura Científica’ aborda uno de los temas más relevantes del momento: el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana

La UMU lleva a la Filmoteca Regional los riesgos digitales y emocionales de la juventud

Tracking Pixel Contents